Silleda abre prazo para pedir becas de estudos superiores

O concello de Silleda abre prazo para solicitar as becas Municipais dirixidas a estudantes de estudos superiores que cursen neste curso académico 2025-2026 fóra do municipio e dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. As persoas interesadas deberán presentar a súa solicitude nos próximos 10 días, a partir deste sábado 2 de agosto.

As axudas teñen como obxectivo reducir os gastos derivados da formación do alumnados empadroado no municipio, sempre que leven polo menos un ano empadroados antes da publicación da convocatoria. Os estudos subvencionados son os establecidos no punto 5.2 das bases, en Galicia e fora do municipio.Para solicitar as bolsas, é necesario presentar a solicitude a través do rexistro electrónico do Concello de Silleda, tal como establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Para máis información, as persoas interesadas poden consultar as bases na web municipal ou chamar ao 986 59 20 37.