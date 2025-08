Pouca música e moita ledicia no Santiago de Breixa

A parroquia de Breixa, unha das que posúe mais patrimonio histórico e monumental de Silleda, celebrou a festa do patrón Santiago Apóstolo o pasado venres 25 de xullo, en xornada única na que houbo misa, procesión e sesión vermú e a actuación dun grupo folclórico, mentres estoupaban os foguetes no limpo ceo dun caloroso día de verán. Logo, os escasos cen habitantes da parroquia cos seus festeiros tiveron xantar nas casas, sen verbena nocturna nin outras actividades no cartel festivo, a non ser unha misa rezada ao mediodía do sábado, día 26. O que non faltou foi a ledicia e a numerosa concorrencia, o mesmo que acontece en moitas parroquias onde a poboación esmorece e envellece a un tempo, e falta a ilusión e o empuxe dos máis novos que semella están aquí máis pola Festa da Castaña, que se celebra no outono, impoñéndose o gastronómico ao relixioso, nestes tempos de cambios no xeito de vida, crenzas e costumes tradicionais.

Procesión polo campo da festa. | Daniel G. Alén

Volvendo á festa do 25, houbo misa solemne oficiada polo párroco de Silleda, José Pérez, nativo desta parroquia, axudado polo seu titular José Katanga. A música púxoa o grupo de gaitas e baile Xirándola da Bandeira, ao igual que na procesión que saíu de seguido, coas imaxes do patrón Santiago, a Virxe das Dores e o Santo Antonio. Rematou a festa coa sesión vermú baixo o soportal do centro social, un bo edificio de cantería que acolle ao longo do ano numerosas actividades, sociais, culturais e recreativas, en cuxa explanada tocaron e bailaron os de Xirándola, sendo moi aplaudidos polo abundante público.

Detalles dos senlleiros capiteis da igrexa parroquial . |

A parroquia de Breixa conta cun importante patrimonio artístico e monumental, do que temos versado neste e noutros medios. Destaca a igrexa parroquial do século XII e feitura románica que, malia ser ampliada pola fronte no estilo que se levaba no século XVIII, conserva moitos elementos da románica no exterior e, nomeadamente, no interior, onde se pode ollar un dos conxuntos máis senlleiros da arte románica galega. Os extraordinarios capiteis do presbiterio, finamente tallados en pedra de serpentina gris e verdosa, saída das canteiras próximas, contrastan coa cor amarela de arcos, columnas e perpiaños. Todo iso, xunto coa calidade do traballo de canteiros anónimos do século XII, ten marabillado aos paisanos e a moitos expertos en arte que visitaron, estudaron e teñen debuxado e retratado esta notable igrexa dezá. Non imos pararnos aquí en ofrecer detalle dos motivos que aparecen reflectidos nestes senlleiros capiteis, e noutros aspectos desta xoia do románico galego, da que ofrecemos algunhas imaxes que, nunha das moitas visitas que aquí temos realizado, fixo o noso amigo Álex Negreira.

Álex Negreira

Petróglifos e casas notables

Pouca música e moita ledicia no Santiago de Breixa

De Breixa tamén é obrigado versar do seu castro e dos petróglifos de Primadorna, que estudaron Sobrino Lorenzo-Ruza e Martínez López a mediados do século pasado, guiados pola familia Rodríguez Iglesias do pazo da Pena, á que pertencían os prezados irmáns Tucho, informante noso na parroquia, e José Luis, sacerdote que deixou fonda pegada na comarca dezá e mereceu unha estatua na parroquia de Lebozán. Neste capítulo de persoeiros da parroquia, habería que mencionar a Antonio García Conde (1889-1966), que fora cóengo na catedral de Lugo, académico e autor de numerosos traballos de historia de Galicia, nado na casa grande que a familia ten no lugar de Outeiro. E versando de casas notables, cómpre sinalar a de Fares, un pazo con escudo de armas, capela, pombal, hórreo e ata unha grande sobreira na entrada, e a dos da Torre, que mostra curiosos esgrafiados nas paredes e un notable exemplar de ciprés no xardín. Por todo isto e máis, ben paga a pena unha visita a parroquia de Breixa, antes ou despois de ir ata o Carboeiro ou a fervenza do Toxa, os dous enclaves turistícos maís visitados do municipio de Silleda.