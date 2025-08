«Hai que acabar coa rivalidade, somos poucos veciños e temos que levarnos ben»

Belén Cachafeiro Anta, portavoz do PP en Forcarei, estreouse onte no despacho da Alcaldía, despois de teren gañado este xoves o debate dunha moción de censura presentada contra o goberno da anterior mandataria, a socialista Verónica Pichel. Agora son moitos os retos e as preguntas sobre a nova realidade municipal no Concello. Nunha conversa con FARO que se pode ler a continuación, a nova alcaldesa falda destas e moitas outras cousas.

-Como vivíu persoalmente o debate da moción de censura?

-A verdade é que o vivín con moita ilusión. Emocionada porque recibía moitas chamadas de ánimo, de xente con ganas de que houbese un cambio. Moitas persoas preguntaban se podían ir ao pleno porque querían estar con nós. Entón para min foi moi emotivo. O día anterior estiven tranquila, pero recoñecerei que antes do pleno si me visitaron os nervios. Por sorte, foi unha sesión relaxada, na que me sentín enormemente arroupada. Percateime tamén de que había xente de fóra que viña a apoiar a Verónica Pichel, pero eran veciños de Silleda, ou de outros concellos que non tiñan nada que ver con Forcarei, polo que me deu moita paz. Tamén é certo que tiña constantemente na cabeza a meu pai. El faleceu fai tres meses, pero sentía que estaba ao meu lado, tíñao presente en todo momento.

-Neste sentido, un dos momentos máis emotivos do seu discurso foi cando falou da figura de seu pai, ao que considera un referente. Como diría que influíu na súa faceta política?

-Meu pai en política só me daba bos consellos. Sempre me dixo que non precisaba vivir disto. Que se me gustaba que o fixera, co ánimo de mellorar as cousas e que o pobo crecera. Pero tamén insistía en que o máis importante para el era a miña felicidade, e que onde estivese, estivese ben. Dicíame moito que en canto me vise agobiada o deixase. Entón para min a súa figura representa consellos positivos. Pero o máis importante é o que levo del dentro miña, que son os principios que me ensinou na casa. Cousas como a honradez, a honestidade, a humildade… todo iso son valores que el me inculcou e que levo sempre comigo.

-O pleno foi moi seguido pola veciñanza. Que lle diría hoxe a todos os que a apoiaron?

-Hoxe diríalles non só aos que estiveron alí, senón tamén a todos os que me apoiaron e chamaron os días antes, que vou gobernar para todos. Quero buscar un concello no que se acabe a polarización. Somos poucos veciños e temos que levarnos ben, traballar xuntos polo pobo e colaborar. E sobre todo, daríalles as grazas. Estareilles toda a vida agradecida polo cariño e o ánimo que me trasladaron, é algo que nunca lles poderei devolver. Sempre me sentín arroupada por eles, e sen pedir nada a cambio. Por iso considero que a mellor forma de intentar pagarllo é estar ao seu servizo e axudalos no que me pidan.

-Que a motivou a dar este paso e recuperar a Alcaldía?

-Isto era un cambio que a xente de Forcarei levaba moito tempo pedíndonos. Decíannos pola rúa que a cousa non podía seguir así, e que tiñamos que facer algo. Nos vídeos dos plenos ben se vía que tiñamos unha alcaldesa altiva, prepotente, que non escoitaba e que non atendía as necesidades dos veciños. Nós este paso teríamolo dado hai moito tempo, pero claro, había unha lei que nolo impedía se o Bloque non se sumaba á iniciativa. Sentiamos que tiñamos as mans atadas nese sentido, e sendo honestos estabamos resignados a dous anos máis de afundimento do noso concello. Pero entón as cousas cambiaron, e cando nos enteramos da modificación publicada polo Tribunal Constitucional abríusenos unha ventá para buscar unha solución, que era a resposta ao que nos pedían os veciños.

-Durante o seu primeiro discurso como mandataria, dixo que nestes anos tivera moito tempo para a reflexión. Que erros identifica do seu anterior goberno?

-Pois mira, estando na oposición podes ver algunhas posturas, que ao mellor antes non vías. Durante o meu tempo na Alcaldía eu cría que ter unha xestión impecable era primordial para que Forcarei medrase. E isto é certo, debes levar todo en regra, forma e prazo. Pero é certo que ás veces eses trámites quítanche tempo de estar na rúa. Ao longo destes anos comprendín que é tan importante unha cousa como a outra. Así que nesta nova etapa quero poder pasar máis tempo cos veciños, non como alcaldesa senón como veciña tamén, escoitándoos, dándolles o meu tempo.

-Ten algo en mente para fomentar esa participación cidadá que defendeu durante o debate da moción?

-Agora mesmo non hai nada en firme. É un mes complicado, temos moito que atender e aínda estamos asentándonos. Pero o primeiro que fixemos hoxe foi devolver o equipo de gravación, financiado con fondos da Deputación, ao salón de plenos. Era unha débeda que tiña con María Campos, a veciña que sempre os gravaba, facendo moitos sacrificios na súa vida persoal e laboral.

-Para finalizar, como lle gustaría que os veciños recordasen este mandato?

-O primeiro para min sería que por fin conseguísemos acabar coas tensións entre os veciños. Que non houbese máis bando do PP ou bando do PSOE, senón que foramos capaces de colaborar e poñer en común para conseguir que Forcarei creza.