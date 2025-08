«É un gastrofestival moderno con estética ‘bling bling’»

Como naceu a idea de facer o Coacharela Fest?

Foi produto dunha xuntanza con amigos despois de vir do PortAmérica. Cando fomos alá para gozar do evento e visitar a meu irmán que estaba de cociñeiro, gustounos moito o formato. Comezouse a rumiar de broma que isto era unha boa idea que se podería trasladar a Lalín. Eu tomeimo en serio, porque sempre estou na procura de novas ideas e proxectos que emprender. Pensei en xuntar o concepto de barrio que temos na Cacharela con este tipo de festivais súper estéticos, e tomando unha clara inspiración do californiano Coachella Fest e o nome do barrio no que se celebra, naceu Coacharela Fest.

Que é Coacharela?

Un festival adicado á gastronomía e á musica, divertido e cunha estética de brillos e atavíos festeiros. Comecei a organizalo fai un ano, e a medida de que foi pasando o tempo, tomou esta forma. E non podería estar máis contenta, chámanme dende fai un mes moita xente interesada en saber onde hai que mercar ou reservar entradas, que non é necesario, xa que é un evento de entrada libre. Vexo moito interese e expectativa Coacharela.

Falemos un pouco do festival, como está organizado?

Coacharela conta cunha programación gastronómica, de actividades e musica. A faceta gastronómica foi unha nas que máis me centrei dende o primeiro momento, xa que o meu obxectivo era reunir a cociñeiros da zona. É dicir, os profesionais e xente nova que se adican á cociña fora do cocido, que é un elemento que xa se pon en valor, e eu quería que fora algo completamente diferente. Nun comezo íamos a ser tres, pero a medida de que o festival colleu forma, comezáronme a chamar outros profesionais para unirse á iniciativa. Digamos que a única das cociñeiras que é de fora é Andrea Lago, a miña cuñada, polo que somos todos da casa: meu irmán Alberto López, Alex Iglesias, os de Rodeiro de Casa Sánchez, Molineras, Pablo Jordedo de Casa Solla e eu, da Taberna Alola de Lalín. Somos oito cociñeiros con seis propostas salgadas e dúas doces, repartidas en tres quendas ao longo do día.

E as actividades son máis de índole gastronómico ou musical?

Definitivamente gastronómico. Haberá unha cata de viños e maridaxe de queixos con Óscar Gil de Viños Manuel Gil, e unha parte de coctelería que inclúe dúas actividades: coctelería con vermú a cargo de Manuel Veiga e coctelería profesional, cóctel de autor, da man de Miguel Iglesias.

Como se pode un apuntar nestas actividades?

Vai a haber un punto de despacho de billetes para coller tickets. Son para as tapas, para bebidas e as actividades. Hai que inscribirse no momento e non aceptamos reserva previa, como actividades como a cata teñen aforo limitado, trátase de que todo o mundo teña as mesmas oportunidades.

Queda tamén a parte musical, quen actúa?

Sinceramente, non lle puidemos dar toda atención que se merecía este ano. Como primeira edición, quixemos ser cautos porque isto supón un gasto importante para nos. Ao final, esta é unha iniciativa que xorde de eu máis o meu home, dende Taberna Alola, que somos unha pequena empresa familiar. No tema musical temos colaboradores de aquí, como Lebrescura, unha asociación cultural local que nos aporta varios djs pola noite. A sesión vermú vai a cargo de David Diz, e á tarde hai un concerto da Banda da Tasca, que se volve a unir tras anos sen actuar, a última vez foi na miña voda, e fan esta aparición como favor persoal. Tamén contamos cunha jam session para que suba calquera que queira tocar, e unha sorpresa que se desvelará no propio momento.

Un tema anunciado recentemente, o concurso de vestimenta, de que se trata?

Queremos que a xente se anime a levar a súas mellores galas para o festival e que se mesturen coa decoración e estética do evento. Para participar, pedimos que a xente se faga unha foto no photocall, que a suban ás redes sociais e que nos etiqueten. Ao rematar o festival, anunciaremos ao gañador que recibirá un premio dunha cea para dúas persoas en Alola. De feito contamos cunha estación bling bling ás 17:30 na que Olalla Garra disporá de cristais e brillos para a cara e incluso pintura corporal fluorescente. É unha actividade de balde, haberá tamén cestos con colares de flores e gafas charramangueiras. Así que para calquera que queira participar e para fomentar o espírito de festival e entroido da Cacharela, pedimos que a xente se encha de brillo, roupa fresca e un sombreiro divertido.