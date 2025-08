A Festa da Empanada volve ao seu formato tradicional, cos actos pola tarde

A Asociación de Amigos da Empanada presentará o cartel e a programación da súa cuadraxésimo novena edición o vindeiro venres, 8 de agosto, ás 21:00 horas, na Praza Juan Salgueiro de Bandeira. Será a primeira celebración logo de obter o recoñecemento como Festa de Interese Turístico Nacional.

A comisión decidiu recuperar o formato tradicional da celebración. Deste xeito, os actos principais terán lugar na tarde do sábado, mantendo como peche a cea de peñas, un dos sinais de identidade da festa. As reservas para dispoñer do espazo para participar nesta cea de peñas estarán abertas do 6 ao 19 de agosto, en horario de 18:00 a 21:30 horas, no Centro Cultural Vista Alegre, da Bandeira.

Sen petitorio

Por motivos organizativos, este ano non se realizará o tradicional petitorio porta a porta. No seu lugar, a asociación fai un chamamento á colaboración da veciñanza a través de achegas económicas voluntarias, que se poden ingresar na seguinte conta bancaria: ES07 2080 5013 7230 0008 6620. Desde a Asociación de Amigos da Empanada agradécese expresamente o apoio recibido ata o momento e as achegas realizadas, fundamentais para garantir o desenvolvemento da festa.