El día a día en el SAF: «Acosos como el que sufría Teresa están generalizados»

En torno a medio centenar de trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de A Estrada, Forcarei, Silleda, Cruces y Lalín se unieron ayer a sus compañeras del Concello de Cunti. Lo hicieron para sumarse a la convocatoria de concentraciones simultáneas por parte del sindidato CIG delante de los concellos en homenaje a Teresa de Jesús Rodríguez, la trabajadora de este servicio asesinada en Porriño, presuntamente a manos del marido de la mujer que atendía.

Este trágico suceso ha provocado una reacción por parte de las trabajadoras y sindicatos, que reclaman medidas para enfrentarse a un problema que no es nuevo. Según explicó ayer el coordinador de la CIG en las comarcas, Antón Álvarez Meralho, este tipo de acosos están generalizados en la zona y son muchas las trabajadoras que tienen que enfrentarse a casos de acoso similares al que sufría Teresa. «Es necesario un protocolo de actuación ya», reclamó. «En la zona tuvimos varios conflictos similares, con acosos a las trabajadoras, en muchos caso de carácter sexual. Es el día a día para muchas de estas trabajadoras», lamentó.

Meralho criticó especialmente la falta de acción por parte de los propios Concellos cuando las trabajadoras denuncian estas situaciones. «Si una trabajadora dice que la están acosando hay que hacerle caso. Nadie denuncia un caso así si no es cierto. Si una persona no se siente segura en una casa no se puede dar ese servicio y argumentar que no se puede interrumpir. Se las está mandando solas a una casa en la que no se sienten seguras con una única defensa de una bata».

Para el responsable comarcal de la CIG, el caso de Teresa ejemplifica la situación que viven las trabajadoras. «El trabajo de las auxiliares del SAF es un trabajo de alto riesgo, tanto físico como mental. Atienden solas, a puerta cerrada, en el domicilio del usuario, a personas en situación, de dependencia, demencia, enfermedades mentales, alcoholismo y drogo dependencia. Entran en casas donde nadie quiere entrar y atienden personas a las que nadie quiere atender», recordó.

Meralho explica además que todas sus denuncias en este sentido obtuvieron el silencio como respuesta y señala directamente a Concellos y Xunta como culpables de esta situación. «Ellos son los primeros y últimos responsables. Ellos son los que tienen que velar por la salud y la seguridad de sus trabajadoras, de sus vecinas, pero se limitan a entregarlas a empresas privadas en una subasta llamada licitación».

La CIG presentó en este punto una batería de medidas urgentes, entre las que las que está la no asistencia a un servicio en caso de una denuncia de acoso y la activación de un protocolo especial.