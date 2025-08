«Cachafeiro representa esa política caciquil, opaca, clasista e interesada»

-Como viviu a moción de censura na que rematou a súa etapa como alcaldesa de Forcarei?

-Con moita tristeza. Obviamente non é un proceso agradable para ningunha alcaldesa ou alcalde que leva anos traballando arreo para mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños.

-Nalgún momento imaxinou que esta aventura remataría así?

-No momento no que o Tribunal Constitucional abriu a porta ao transfuguismo imaxinamos que Fiestras ía confirmar a súa traizón e sabiamos que a Belén Cachafeiro non lle ía importar facerse coa alcaldía a calquera prezo. Xa o dixen na miña intervención de despedida no pleno, as novas regras do xogo son así e non nos queda outra que aceptalas aínda que esteamos en desacordo.

-Gárdalle rencor a Rafael Fiestras, un home que situou nun lugar privilexiado na súa candidatura e que rematou sendo chave na súa contra nesta moción de censura?

-Non lle gardo rencor. O que estou é profundamente decepcionada con el. O primeiro erro foi meu por incluílo na lista do PSdeG-PSOE de Forcarei. Pensaba que era doutra maneira, pero coas súas actuacións neste tempo xa demostrou a clase de persoa que é, e por suposto non ten cabida no equipo socialista.

-Que balance fai de estes anos á fronte do seu Concello?

-Estou moi orgullosa, pero gustaríame ter conseguido máis cousas. Dende que chegamos á Alcaldía en 2019 traballamos de xeito incansable para poder mellorar a vida das veciñas e veciños do concello de Forcarei e conseguimos sacar adiante moitísimas iniciativas a pesar de que a oposición intentou boicotear absolutamente todos os nosos proxectos. Utilizaron malas artes dende o día 1 do meu mandato e culminaron onte coa aprobación da moción de censura utilizando a un tránsfuga.

-En todos estes anos escoitáronse moitas críticas da súa labor á fronte do Concello. Se puidese volver atrás, cambiaría algo da súa xestión?

-As críticas viñeron sempre do mesmo sitio, da oposición política. O único termómetro real que temos para medir foi o resultado das últimas eleccións municipais nas que, nun contexto xeral absolutamente contrario ao PSOE (o propio presidente Pedro Sánchez convocou eleccións xerais tras eses resultados municipais) nós conseguimos manter a Alcaldía de Forcarei, o que amosa que esas críticas das que fala eran totalmente interesadas.

-Chegou vostede á alcaldía sen ter unha gran experiencia en política. Cre que iso foi algo que xogou na súa contra?

-O meu equipo e máis eu chegamos con moitas ganas de cambiar as cousas despois de 40 anos e creo que o conseguimos a pesar de non ter maioría absoluta. Nas segundas eleccións ás que me presentei a cidadanía ratificou que quería un goberno de esquerdas e puxemos todo o noso esforzo en traballar día a día. Pero o transfuguismo deixounos en clara minoría. Na política fai falta sempre xente nova, pero máis nun momento coma este no que hai un descontento xeral coa política de sempre. Por exemplo, Belén Cachafeiro representa claramente ese tipo de política caciquil, opaca, clasista e interesada. É unha mágoa que o PP de Forcarei sexa incapaz de renovarse.

-De todos os proxectos que logrou sacar adiante nesta etapa, cal lle fixo especial ilusión?

-En materia social, a recuperación do SAF despois de que fora suspendido polo anterior goberno do PP, a activación programas de conciliación para axudar ás familias con campamentos de verán, ‘Tardes de lecer’ durante o curso, campamentos de verán, multideportivos...; ou o incremento de programas para atender ás persoas maiores. Tamén destacaría a transformación urbana nos núcleos de Soutelo e de Forcarei e en moitas aldeas, e a construción por fin dun campo de fútbol de herba sintética en Forcarei, unha instalación imprescindible e necesaria para o cento de rapaces que adestran na EFB Terra de Montes.

-Cal lle gustaría ter feito e non puido?

-A apertura do primeiro centro de día para maiores de Forcarei. Comezamos o proxecto coa rehabilitación da antiga casa da Xuventude e de feito está acondicionada a planta alta do inmoble para acoller un centro destas características, pero a feroz oposición de Cachafeiro e os seus acólitos a esta iniciativa retrasouno, e intentou paralizalo. Supoño que agora a Deputación popular abandonará o seu rexeitamento ao proxecto.