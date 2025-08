O Concello de Arzúa vén de dar un paso decisivo na recuperación da área recreativa de Portodemouros. Tras décadas de abandono, o espazo poderá volver ter uso público grazas á sinatura dun convenio coa empresa Naturgy, propietaria das instalacións. O acordo marca o inicio dun proceso de posta en valor que leva meses traballándose desde o goberno local.

A área lúdica de Portodemouros sae do abandono: volverá ter uso público

O recinto, situado na parroquia de Dombodán, ao carón da presa do encoro e a poucos metros do municipio de Vila de Cruces, fora xestionado nos anos 90 pola extinta entidade ADER (Animación Deportiva no Espazo Rural), cun financiamento inicial procedente de fondos europeos. Pero o cesamento da súa actividade e a falta de continuidade institucional derivaron na súa deterioración progresiva.

A cesión supón a transferencia ao Concello da xestión dunha parcela e das instalacións e demais elementos que se atopan na mesma, o que permite dotar de capacidade legal e operativa á administración local para iniciar os trámites para recuperar a zona.

Con isto ponse fin a un longo período de inacción sobre un espazo que, nas décadas de 1990 e 2000, foi un referente en actividades náuticas, de ocio e tempo libre, chegando mesmo a contar cun albergue e outras infraestruturas. Co tempo e a falta de mantemento, o recinto foi deteriorándose ata quedar inoperativo.

A directora de Xeración Hidráulica de Naturgy, Pilar Luque García, expresa a vontade empresarial de colaborar co desenvolvemento do entorno no que opera, «procurando sempre que a explotación dos recursos hídricos sexa compatible co benestar da vecindade». O alcalde, Xoán Xesús Carril, quere que a Xunta e a Deputación coñezan o proxecto e sumen esforzos para facelo posible. «Levamos tempo traballando nisto, e abrimos unha nova fase que precisa da implicación de todas as institucións para recuperar os terreos para uso e desfrute da veciñanza», subliña.