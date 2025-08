Muestra de artesanía el 9 y 10 en Agolada

Agolada programa su XXVIII Mostra Artesanía el 9 y 10 de agosto. Bico da Balouta se encargará un año más de inaugurar la muestra con un concierto en Praza do Concello a las 11:30 horas. Por la tarde, tendrán lugar la sesión de teatro O último que apague a luz en Praza da Randulfa a las 18:30 y una actuación de María do Ceo en Praza do Concello a las 13:30. El domingo tocará A Banda da Balbina a las 13:30, seguidos por Banda de Agolada a las 18:00, y a las 18:30 el X Festival de Bandas Marcos Areán.