«Cuando me marché de Venezuela, me estaba preparando para morir»

El día que Leontina Golmar Carballo cumplió 22 años, emigró a Venezuela. «La mujer del amigo de mi esposo nos dijo que era un buen lugar para vivir, y la verdad es que siempre me gustó viajar» explica la mujer. Lo que comenzó como una escapada temporal para trabajar y conseguir dinero, se convirtió en una estancia de sesenta y siete años, una aventura que provocó que Venezuela se convirtiera en su hogar. Golmar aún recuerda con cariño el clima del país, «cálido pero no sofocante, te podías pegar un baño en pleno diciembre y se estaba bien, creo siempre había el tiempo perfecto». Su vida en la emigración era trabajar de ocho de la mañana a las ocho de la tarde, «nos daban cinco bolívares cada mediodía para comer, en cierto modo vivíamos para trabajar, pero nos trataban tan bien que era difícil querer irse».

Leontina Golmar Carballo, mujer que pasó más años en la emigración / BERNABE/JAVIER LALIN

Sin embargo, esto cambió con el cambio de gobierno en el país. Golmar fue poco a poco perdiendo gente a su alrededor: su marido murió y sus amigos o conocidos se escapaban de una situación cada vez más peligrosa. «Era y es imposible vivir allí. Los restaurantes cuando acababan su servicio y se preparaban para tirar la basura, se encontraban con gente esperando para poder alimentarse con la basura, porque posiblemente era lo mejor que podían encontrar», narra la mujer, conmocionada. Tras casi siete décadas, dejó su hogar abandonando todas sus pertenencias. «Tengo 91 años, cuando me marché de Venezuela, hace dos años, realmente no tenía ningún plan, me estaba preparando para morir. Tuve suerte de conseguir este pequeño apartamento, pero vivo sola rodeada de otra gente que al igual que yo tuvo que abandonar sus hogares».

Otro de los emigrantes que volvieron a Lalín es Manuel Portos Cadaviz, de 92 años, que retornó hace ocho años tras 13 en Brasil y 53 en Venezuela. Con tan solo diecinueve años, puso rumbo a Brasil, y trece años después decidió abandonarlo porque «la plata no tenía valor ninguno», y en Venezuela montó un taller mecánico. «Yo no puedo hablar mal ni del Brasil ni de Venezuela, porque me fue muy bien en ambos lugares, fui muy feliz y si no fuera por como se puso aquello, seguiría viviendo allí», explica Portos, que aún se apena por tener que abandonar su hogar y casi toda su vida por el gobierno de Maduro y las pésimas condiciones de vida.

Manuel Portos Cadaviz, hombre que pasó más años en la emigración / BERNABE/JAVIER LALIN

Manuel Portos volvió junto a su mujer y dos nietos, y su hija se tuvo que quedar para vender el piso y luego reunirse con su familia. «Allí no se podía vivir, salimos toda la familia e incluso amigos y conocidos. Cuatro horas de cola para conseguir una bolsa de comida que nos daba el gobierno, y la mitad de las veces volvíamos con las manos vacías. Nadie opta por ese tipo de vida si tiene opciones».

Siete décadas de amor

Celino Camilo Gil Rodríguez y Elisa Villar Lalín llevan 71 años casados, un amor que los mantiene unidos con 97 y 95 años, respectivamente. Gil creció en Carracedo y Villar en Soutolongo, se conocieron en las fiestas del pueblo y tras un tiempo hablando, acabaron emparejándose. Pero ni esta historia se libra de la migración, ya que Celino Camilo Gil se marchó a Brasil en la década de los cincuenta, y más tarde se fue a Venezuela. En 1955 los dos lalinenses efectuaron un matrimonio por poderes, y un año más tarde, Elisa Villar pudo reunirse en Brasil con su pareja. Han disfrutado de una vida plena junto a su hija y a su nieta.

Estas son las historias de algunos de los homenajeados este domingo en la trigésimo primera edición de la Romaría Interxeracional de Lalín. Se celebra el 3 de agosto en la Carballeira da Barcia, y la celebración contará con más de 300 asistentes. Junto a Leontina Golmar y Manuel Portos, la mujer y el hombre con más años en la emigración, y Celino Camilo Gil y Elisa Villar, matrimonio más longevo, Gil también recibirá el premio al hombre con mayor edad del concello de Lalín. También será premiada Concepción Vila Barrio con el de la mujer de más edad del municipio. En la romería está prevista la intervención del alcalde, José Crespo, y de la concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda. También asistirá el director territorial de la Consellería de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo.