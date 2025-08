Iris Miguélez ante su reto «universal»

Iris Miguélez tenía previsto aterrizar hoy en la India para participar en la tercera edición de Universal Woman, un certamen de belleza que cumplirá su tercera edición, en el que la modelo de Vila de Cruces representa a España, y que tuvo que aplazarse por el reciente conflicto bélico entre la India y Pakistán por la región de Cachemira. La exluchadora, enfermera y modelo cruceña podrá por fin cumplir su sueño de dar un paso adelante en su trayectoria como participante en certámenes de belleza internacionales.

Poco antes de subirse al avión con destino a Jaipur, Iris Miguélez aprovechaba sus redes sociales para lanzar un comunicado en el que se puede leer que «hoy inicio el final de un camino que marcará un antes y un después en mi vida. Me embarco en esta aventura llevando en el corazón la fuerza, la pasión y la esencia de mi país. Representar a España en Universal Woman es un honor inmenso y un sueño que he construido con dedicación, amor y constancia durante todo este tiempo». La representante española en Universal Woman 2025 concluye su alegato señalando que «hoy más que nunca creo que los sueños sí se cumplen. Que cuando luchas con el alma y crees en ti, no hay sueños imposibles. Gracias por acompañarme. Lo mejor está por comenzar. Nos vemos en nada Jaipur». El concurso de Universal Woman es, según sus organizadores, un programa de actividades «enfocadas en los valores familiares, la promoción de las diversas culturas, el turismo y el respeto a la mujer».

Sin embargo, estuvo a punto de ser suspendido de manera definitiva. De hecho, el certamen anunciaba hace meses que «debido a la escalada de las tensiones y el conflicto entre Pakistán y la India sobre la región de Cachemira, que ha resultado trágicamente en una pérdida significativa de vidas y la perturbación generalizada, hemos tomado la difícil decisión de posponer la tercera edición de Universal Woman, que tenía la intención de tener lugar en Jaipur el 8 de junio de 2025». En su momento, los promotores subrayaron que la drástica decisión se había tomado «por la seguridad y el bienestar de nuestras candidatas, directores nacionales, miembros del equipo y todos los involucrados. Comprendemos el inmenso esfuerzo y dedicación que han invertido nuestras participantes, y seguimos comprometidos a brindarles una plataforma segura y segura para mostrar sus talentos y logros. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y los afectados por este conflicto. Esperamos una solución rápida y pacífica a esta crisis». Efectivamente, el conflicto se encauzó de forma pacífica y desde hoy y hasta el día 11 de agosto Iris Miguélez pugnará por llevarse el cetro «universal».