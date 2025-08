Belén Cachafeiro, nueva alcaldesa de Forcarei: «Estoy aquí para todos, quiero que la gente vuelva al Concello»

Belén Cachafeiro ya es alcaldesa de Forcarei, tras un tenso debate de la moción de censura presentada por su grupo, el Partido Popular, y el concejal no adscrito, Rafael Fiestras. La sesión comenzó este jueves a las 12.00 horas con una alta asistencia de vecinos que acudieron a mostrar su apoyo tanto a los integrantes de la postura contraria al anterior gobierno local, encabezado por el PSOE, como a los seguidores de la ahora exalcaldesa, Verónica Pichel. Tanto fue así que el salón de actos de la casa consistorial quedó completamente lleno, y varios asistentes tuvieron que permanecer a las puertas.

Nada más constituida la mesa de edad, formada por Ricardo Villaverde como edil de mayor edad y Alejo Vidal como el más joven (quedando excluida Cachafeiro por ser la candidata propuesta para la Alcaldía), la secretaria interventora tomó la palabra para leer la ley que regula este tipo de iniciativas. En su intervención, subrayó especialmente la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, fechada el 10 de junio y publicada en el BOE el pasado 14 de julio, que declara inconstitucional un párrafo del artículo 197.1.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Este párrafo imponía una mayoría reforzada para aprobar mociones de censura apoyadas por tránsfugas o concejales no adscritos. La sentencia, que entiende que esta restricción vulneraba el derecho a la participación política (art. 23.2 CE), eliminó dicha limitación. Solo dos días después de su entrada en vigor, la moción en Forcarei era registrada, marcando un precedente en Galicia.

Cachafeiro y los demás ediles del PP, junto a Rafael Fiestras. / Bernabé/ Javier Lalín

El encargado de leer la moción fue Alejo Vidal, que expuso los argumentos principales del PP y Fiestras para justificar la iniciativa: «La evolución de la legislatura demostró un deterioro más que progresivo de la capacidad de gobierno PSOE-Bloque, seis años sin presupuestos, siendo los actuales los elaborados por el anterior equipo de gobierno en el año 2019. Esto deriva en diversos problemas: incumplimiento sistemático del Período Medio de Pago a Proveedores, coeficiente medio en más de 100 días. El Concello se ve obligado a tramitar año tras año expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, recurso que el Tribunal de Cuentas indica que debe ser utilizado de forma excepcional. Colapso de la casa consistorial, imposibilitando que pueda concurrir a la concesión de subvenciones públicas, perdiendo en seis años más de 3 millones de euros».

Añadió también el «aparente desprecio de la alcaldesa por el orden legal establecido: incumplimiento de convocatoria de plenos extraordinarios solicitados, o los ordinarios con la periodicidad acordada, negativa de acceso a la documentación, o usurpación de funciones del pleno».

«Trabajaremos para que haya vivienda en alquiler y a precio asequible, es lo que más preocupa a los vecinos» Belén Cachafeiro — Nueva regidora de Forcarei

A continuación intervino Verónica Pichel. Pese a manifestar su desacuerdo con el contenido de la moción, deseó suerte a Cachafeiro en su nueva etapa: «Vamos a hacer una oposición con el mismo objetivo que con el que gobernamos: todo lo mejor para los vecinos. Apoyaremos cada una de las acciones que promueva el nuevo gobierno local que va a salir de este pleno y que sean buenas para nuestro pueblo, y aplaudiremos cada vez que la Xunta y la Diputación Provincial apoyen a nuestro Concello. Confiemos en que dentro de dos años Forcarei vuelva a apostar por nuestro proyecto y quiera de nuevo que el Partido Socialista rija el destino de este municipio. Pero decidan situarnos en el gobierno o en la oposición, siempre tenemos que hacer lo mejor para Forcarei. Estamos muy orgullosos del trabajo desarrollado en estos seis años, pero de lo que más orgullosa me siento yo personalmente es del apoyo recibido hasta ahora por parte de los vecinos».

«Vamos a hacer oposición con el mismo objetivo que con el que gobernamos: lo mejor para Forcarei» Verónica Pichel — Exalcaldesa de Forcarei

Su discurso fue interrumpido por un intenso y prolongado aplauso. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión llegó justo al terminar su intervención, cuando Alejo Vidal la increpó desde la tribuna: «No está de acuerdo, pero pudo aprobar unos presupuestos en estos seis años». Desde las filas socialistas se solicitó a la secretaria que le retirase la palabra, aunque la sesión continuó.

La representación socialista abandona el salón de actos. / Bernabé/ Javier Lalín

Los aplausos actuaban como termómetro del ambiente: cada uno era más largo e intenso que el anterior, como si el público los utilizara para reafirmar su posición. Algunos asistentes incluso portaban pancartas que rezaban «Forcarei con Belén». La presencia de autoridades también reflejaba el peso del acontecimiento. Por parte del PP, acudieron Paula Prado, secretaria general del PPdeG; Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada; Ignacio Maril, exalcalde de Silleda; Avelino Souto, concejal de Lalín; Nidia Arévalo; y Lourdes Ovelleiro, entre otros. Del lado del PSOE, acompañaron a Pichel la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández; el portavoz socialista en A Estrada, Luis López Bueno; y el eurodiputado Nicolás González.

El siguiente en intervenir fue Roberto Jorge, del BNG, quien lamentó que el PSOE «dilapidara en cuatro años y dos meses» el esfuerzo que supuso arrebatar la alcaldía al PP. Mostró también su rechazo a la sentencia del Constitucional y recordó que «el BNG siempre estuvo y estará aquí».

«Cuando nos fuimos del gobierno no podíamos prever la decisión del Tribunal Constitucional» Roberto Jorge — Concejal del BNG

En palabras más extensas, afirmó: «Lamentamos mucho llegar a este pleno, que el PSOE se encargara en cuatro años y dos meses en dilapidar el trabajo que había costado sacar al PP del Concello. Repito que son cuatro años y dos meses, porque esta moción se presenta con el apoyo de un exconcejal del PSOE, ahora no adscrito, por una pésima gestión de grupo por parte de los socialistas. Sabemos que el PP retuerce la ley al máximo. El BNG no está de acuerdo con esta sentencia del Tribunal Constitucional, por considerar que prima lo individual ante lo colectivo. Cuando nosotros dejamos el gobierno no preveíamos una decisión así. Nos fuimos por el incumplimiento de nuestros socios de los acuerdos establecidos con el BNG. Aun así, este partido votará en contra de la moción de censura». Su discurso, pese a recibir una tibia reacción, arrancó algunas carcajadas al afirmar que «las mociones siempre benefician a los mismos, al PP o al PSOE»

Entrada de Verónica Pichel a un salón ya abarrotado de público. / Bernabé/ Javier Lalín

En último lugar, tomó la palabra Rafael Fiestras, quien dirigió unas palabras directas a Pichel: «Hace dos años vinieron a por mí. Yo tenía una idea de lo que quería hacer, y todavía la tengo muy clara. Por mis ideas se me expulsó del PSOE, y por mis ideas, hoy voto sí a la moción de censura contra ti, Verónica Pichel Guisande, porque por mucho que quieras colgar cuatro declaraciones en redes, o fotos, las cosas caen por su propio peso». Defendió que su postura ha sido coherente desde el inicio del mandato: «Trabajar por y para Forcarei».. Su condición de no adscrito, tras su expulsión del grupo socialista por abstenerse en una votación clave, fue determinante para la viabilidad de la moción.

«Hace dos años tenía las ideas muy claras, trabajar por y para Forcarei, y hoy todavía las tengo» Rafael Fiestras — Concejal no adscrito

La votación confirmó el desenlace previsto: seis votos a favor (los cinco del PP y Fiestras) y cinco en contra (los cuatro del PSOE y el edil del BNG). Con este resultado, Belén Cachafeiro tomó posesión y el PP recuperó la alcaldía de Forcarei.

Finalizado el pleno, los concejales socialistas abandonaron el salón, seguidos por buena parte del público simpatizante. Cuando lo hicieron, entre las exclamaciones de algunos de los presentes, el nacionalista Roberto Jorge permaneció en su sitio hasta la clausura del acto. A las puertas del Concello, los afines a la exalcaldes le dedicaron un último aplauso. Ella, emocionada, reiteró el agradecimiento por las muestras de cariño. Mientras tanto, en el interior, Cachafeiro pronunciaba su primer discurso como regidora.

La nueva alcaldesa se mostró emocionada al agradecer el apoyo de sus compañeros concejales, de los vecinos y especialmente de su familia. Dedicó unas palabras a su padre, recientemente fallecido: «Para mí, siempre fue un referente», dijo con voz entrecortada. También adelantó las que serán sus prioridades en los dos años de mandato: «Estoy aquí para todos, quiero que la gente vuelva al Concello, que transmita sus quejas, haga sus peticiones... en seis años he tenido tiempo para la autocrítica, sé que cometí errores y espero no repetirlos en esta nueva etapa». Aunque lo primordial, según comunicó a los presentes, será actuar en materia de vivienda: «Es lo que más preocupa a los forcaricenses, por lo que trabajaremos para que haya suficiente vivienda en alquiler y a precios asequibles».

Ahora queda por ver cómo se repartirán las responsabilidades en el nuevo gobierno municipal y cuál será el papel del no adscrito, Rafael Fiestras. Además de conocer en qué consistirán las primeras actuaciones de Belén Cachafeiro al frente del Concello. El cambio de ciclo en Forcarei está en marcha, y durará, al menos, dos años.