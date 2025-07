O próximo luns, sega no Museo Casa do Patrón

Na leira do lado da eira da Malla, no Museo Casa do Patrón en Doade, terá lugar o próximo luns 4 de agosto a Sega Tradicional do Centeo, que celebra a súa vixésima sexta edición este ano. O evento comezará pola tarde, ás 16:30 horas, no que se realizarán actividades como a sega manual do centro, atado e carrexo tradicional dos mollos e a feitura da meda.