«Represento todo o ceo: o natural e a ambición humana»

—De que trata a súa exposición A través do ar?

É unha mostra que representa todo o que ten que ver co aire, un dos catro elementos da vida. Levo varios anos pintando sobre a auga, a terra, o lume e máis a luz, e esta é a primeira vez que traballo sobre o ar. Este é un proxecto no que levo traballando preto de cinco anos, unha colección onde se abarca tanto a paisaxe do ceo diúrno coma a do nocturno. Penso que é moi importante poder mostrar esta exposición no Museo Ramón Aller polo significante que é expoñer obras do ceo nocturno na casa do famoso astrónomo lalinense.

—Xa tiña pensado mostrar esta colección en Lalín?

Non é a primeira vez que expoño neste localidade e a idea de incluír no tema aire fenómenos astronómicos é tanto unha homenaxe a Ramón Aller, coma unha forma de poder ampliar o concepto do elemento ar. Na mostra que se estrea hoxe non están incluídos só os elementos máis comúns que pensamos cando se fala de ceos, se non que me permitín tamén traballar con galaxias, constelacións, nebulosas, en definitiva, todo o universo. Aquí trouxen unha selección ampla de cadros sobre estes temas, que representan dúas liñas temáticas: unha máis próxima, na que se atopa todo o que o ser humano pode ver a simple vista, como os paxaros, nubes ou as estrelas; e logo todo o que ten que ver con invencións que nacen da fascinación con voar ou coñecer máis do ceo, con avións e outros inventos que permiten navegar os ceos, e tamén todos aqueles aparellos que se inventaron para poder observar o ceo máis alá do que nos permiten os nosos ollos. Con todos estes elementos, eu fago unhas construcións artísticas que mostra todo o que eu entendo como ar. Hai que ter en conta que salvo algunhas fotografías que incorporo, a colección recolle principalmente representacións pictóricas, visións persoais do concepto a través de pinturas e collages.

—E ademais é o derradeiro elemento que trata cunha mostra.

Si, con esta xa elaborei coleccións para cada un dos elementos, agás das que fixen sobre os catro nunha mesma exposición. Un dos primeiros cadros que se poden ver na exposición lalinense é un ceo nocturno dunha mostra anterior que recollía os catro elementos. A maioría son feitos expecificamente para a mostra, pero hainos máis antigos que xa veñen desa exposición sobre os catro elementos.

—Por que deixou o ar como derradeiro elemento?

Non hai unha razón, simplemente sempre que penso na orde dos elementos o aire é o último culturalmente.

—De onde nace a vontade de tomar como musa os elementos?

Sempre pensei que a arte é un dos aspectos máis intrinsecamente relacionados coa vida dos seres humanos. As persoas levan elaborando representacións da vida dende o a prehistoria, nas covas coas pinturas rupestres, e polo tanto a arte leva dende o comezo ligado ao ser humano e á vida. O interese, máis alá deste concepto, é de que hoxe en día sirve tamén representación do natural e a beleza, fronte a tantos conflitos, guerras, a fame, a mortalidade infantil, etc.

—Entón unha visión do natural fronte o máis destrutivo.

Si, de aí xorde toda a idea da ligazón cos catro elementos. Esta mostra, aínda que non ten un espírito crítico, como puiden ter nas exposicións doutros elementos, si que inclúe un par de pezas cunha mensaxe máis reivindicativa. Un é sobre a da contaminación do ar, que se presenta como o elemento negativo fronte ao resto que son máis positivos: do aire limpo, as nubes, os paxaros etc.

—Por que só un cadro cunha mensaxe negativo?

Creo que chega, sempre intento que as miñas coleccións transmitan positividade. Aínda que non escondo o malo que existe na realidade, prefiro gozar da beleza da natureza. Esta non é a única colección na que realizo isto, na maioría procuro a beleza do elemento pero engado elementos de denuncia como un cadro da marea negra ou de incendios forestais. Tamén, que cando pinto, eu non penso no sentido que lles quero dar, se non que comezo a pintar e máis tarde atopo o significada cando as vou completando con debuxos, fotografías e texturas.

—Pero falou en plural de cadros reivindicativos

Si, mais este segundo é máis para visibilizar que para denunciar. Unha obra sobre os pioneiros das aviacións, pero mostrando xunto a Loriga e outros nomes coñecidos, ás mulleres pilotas que se ven tan pouco representadas na historia.

—E xa ten pensado a próxima colección?

Si, ando xa preparando outra exposición para preto de Compostela, completamente distinta. Na última na que traballo céntrase nos montaxes pictóricos, como estruturas.