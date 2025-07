Francisco Nercellas, un alcalde exemplar

Agochado baixo a Serra de Cabanelas atopamos nun recuncho da nosa bisbarra o lugar que lle dá nome, Cabanelas, alonxado da capitalidade municipal, e xa facendo límite con Forcarei. Está protexido dos vendavais pola serra homónima, e favorecido polo sol por estar situado ao nacente. A Nosa Terra daquela asolagábase na miseria, as comunicacións eran corredoiras e camiños de carro estragadas, e a fame chamaba en todas as portas do noso País. Na noite do día 25 de agosto, en Cabanelas, aldea da parroquia de Liripio, veu ó mundo un cativo ó que seus pais lle impuxeron o nome de Francisco.

Francisco era fillo de Manuel Nercellas Caramés e de Florentina Barreiro Quintillán, a nai era de Forcarei e o pai de Liripio, ambos labregos. Foron os avós paternos, Manuel Nercellas Carballo e Concepción Caramés, ambos de Liripio e tamén labregos; e pola materna, Manuel Barreiro Garrido e Teresa Quintillán Chamosa, naturais e veciños de Forcarei e adicados igualmente ás tarefas agrícolas. Aconteceu o pasamento de Francisco, atopándose viúvo, nunha fría mañá de inverno, alá polo día 8 de decembro de 2006, sendo soterrado do cemiterio da súa querida aldea de Cabanelas.

A unha persoa tan servicial e altruista, os seus veciños de Cabanelas decidiron lembralo para sempre, e para iso o día 2 de agosto, con motivo da celebración das festas patronais do lugar na honra de Santo Domingo e Santa Lucía, inauguran unha rúa co seu nome.

Francisco Nercellas Barreiro recibirá a homenaxe póstuma dos seus veciños de Cabanelas este sábado, día 2 de agosto. / FDV

A vida de Francisco non foi doada, era o irmán do medio dunha fratría de seis irmáns. A saúde non foi o forte na súa familia e tivo que ver morrer a todos os irmáns en pouco tempo.

Dedicouse á compravenda de todo tipo de mercadorías, la, cobre, centeo, millo ou patacas, entre outras, vivindo tempos difíciles. Tivo que facer o servicio militar durante catro anos e salvou de ir á fronte porque dous dos seus irmáns maiores xa foran e concedíaselles ós pais o dereito de librar un fillo. Non levaba ben as inxustizas nin que o fixeran de menos, razóns polas que estivo a punto ser xulgado nun consello de guerra por un incidente cun superior.

Os problemas políticos e económicos daquela época levárono a emigrar a Venezuela. Deste xeito, enrolouse nunha travesía de 18 días en barco polo Océano Atlántico, sen saber moi ben o que atoparía acolá. Traballou de canteiro e sempre conservou un moi bo recordo daquel país. Alí tivo que despedir ó seu irmán Antonio, enfermo, cando o médico lle dixo que lle quedaba pouco de vida e que o mandara para España. Foi un momento que nunca esqueceu. No personal, tivo un fillo coa súa moza de sempre, Lola de Gando, mais non sería a única, xa que sempre foi un pouco galán.

Axudou a criar os seus sobriños, fillos dos seus irmáns xa falecidos, e nunca deixou de ter contacto co seu fillo, a quen lle asubiaba dende o monte para aprenderlle as letras, pero non casou con súa nai ata que el xa tiña 21 anos. Casaron o 14 de febreiro, cunha impresionante nevada na Capela de Cabanelas, rodeados de todos os veciños. Para o seu fillo foi un día de felicidade, xa que naqueles tempos non estaba ben visto ser fillo de solteira. De resultas disto, pouca diferencia houbo entre a boda dos pais, en 1971, e a do fillo, en 1975.

Francisco sempre amosou vocación de axudar os demais, un home de servizo público, e así chegou a ser alcalde de barrio, dignidade que ocupou desde 1959 ata a súa morte. Exerceu o seu cargo con todos os alcaldes que foron pasando polo Concello da Estrada e só nunha ocasión chamárono para cesalo. Acudiu ó concello a falar co alcalde porque lle pareceu unha ofensa, e díxolle que ser alcalde de barrio non era un tema político, que era unha vocación de servir e axudar ós seus veciños. Uns días máis tarde, o alcalde volveuno a chamar para decirlle que a decisión fora un erro e que, despois de consultar o seu historial, coidaba que era a persoa máis axeitada para seguir no cargo. Ese día voltou á casa contento por lle teren recoñecido o seu labor.

Entre as cousas que máis orgullo tiña de ter conseguido, eran a estrada e a luz pública, que ata ese momento había que ir encender manualmente á casa do Rego. Xunto con Alfredo do Rego, loitaron para que Cabanelas tivera un cemiterio propio e non ter que acudir a Liripio.

Para chamar ás reunións cos vecinos, tocaba o bucio e xuntábanse no Su Castiñeiro, na actualidade Praza dos Arrieiros. Os martes estaba pendente de quen tiña que ir ó médico ou á feira á Estrada. Ó día seguinte o coche casi sempre ía cheo. Á volta, espera na Farmacia de Pardo, e Francisco levaba moi mal a falta de puntualidade ou que alguén chegara tarde. El sempre estaba alí puntual, recollía os veciños que levara e voltaban a Cabanelas. Unha das súas acompañantes habituais era Filomena da Mariana. Ían xuntos ó médico e xa deixaban pedido vez para o vindeiro mércores por se o precisaban.

Con Filomena sempre fixo moi bo equipo, compartindo os dous ese ánimo de axudar os demais. Ela acudía a diario a tomar café a casa de Garrido, e alí mantiñan grandes conversas. A súa derradeira vontade, como alcalde de barrio, foi ver asfaltada a estrada. Dicía que non quería morrer sen vela arranxada.

Foron moitos os pasos cara á vila da Estrada, os derradeiros xa acompañado porque estaba moi maliño, pero conseguiu velo feito pouco antes de morrer.

No seu pasamento recibiu o merecido e xusto recoñecemento do Concello da Estrada e dos demais alcaldes de barrio.