Couso celebra a Festa do Escalo con bailes, pesca e degustacións

A parroquia estradense de Couso prepárase para celebrar unha nova edición da súa tradicional Festa do Escalo. A festa arrancará o venres, 1 de agosto, ás 21.30 horas, coa apertura da cantina, que ofrecerá prezos populares e ricas tapas. O sábado 2, a partir das 21.30 horas, dará comezo a agardada degustación gratuíta de porquiño á brasa, e a noite continuará coa verbena amenizada pola orquestra Eva e Camilo. Finalmente, o domingo 3 será o día do concurso de pesca do Escalo. Ás 09.00 horas abrirase a inscrición para os pescadores, ás 10.00 horas comezará a primeira manga e ás 16.00 horas a segunda. Ás 20.00 horas procederase á entrega de trofeos aos gañadores. Durante todo o domingo, haberá degustación gratuíta de escalos e pementos, pulpeiro, e a sesión vermú estará animada por Os Pereiriños.