A Algarabía mestura música, xogos e instalacións artísticas

A Algarabía de 2025 celebrarase os vindeiros días 5, 6 e 7 de setembro en Lalín, «un festival que segue a ser espazo fundamental para o fomento da cultura e o talento local», tal e como sinalan os seus organizadores. Coma sempre, a programación combinará concertos, obradoiros, xogos e instalacións artísticas, onde se aposta pola creatividade «da nosa xente». Durante toda a semana previa e durante o propio festival, haberá intervencións na rúa Principal, comisionadas polos artistas locais Armindo Salgueiro, Damián Paío e Olalla Garra.

O venres 5 de setembro o festival dará comezo na tarde-noite cunha selección de artistas locais e do resto de Galicia. Será o turno de Luch O Ner (Lalín-folk), Faul (Pontevedra-punk), Samesugas (Santiago de Compostela-punk Rock) e Salavelatoria (Tourón-trash metal).

O sábado 6 as actividades comezarán pola mañá con diferentes xogos e actividades nas que colaborarán varios colectivos. Logo dunha primeira actuación musical ao mediodía a cargo de A Banda de Alola (Lalín-folk/blues), as actividades para pequenos e maiores continuarán durante toda a tarde sobre todo orientadas aos máis cativos cun obradoiro a cargo da artesá de xoiería industrial TuerQueen e o taller de relación co entorno e coa natureza a cargo de Educalecrín. Estas actividades levaranse acabo no entorno da Praza das Pipas e tamén nos xardíns de Loriga. Pola noite dará comezo un variado festival musical cos seguintes artistas convidados: Atmósfera 0 (Lalín-pop rock), Constanza (Madrid-hip hop), Sandford Music Factory (Ferrol-rock) e Ruxe Ruxe (Santiago-folk rock).

O domingo día 7 arrancará coa Clásica Lalín-Empalme-Lalín para dar paso a unha sesión vermú a cargo das pandeteiras de Lalín, Roseira Brava. Pola tarde, os participantes poderán desfrutar dos xogos tradicionais con Celso Fernández Sanmartín e intentarase un ano máis superar o récord mundial de Pelota no Aire. E a tardiña terá lugar o concerto da banda de funk-rock Muaré, que viran dende Santiago para poñer o peche de ouro á sempre benquerida Algarabía de Lalín.

Novidade

A principal novidade é que este ano habilitarase un espazo de descanso na Praza das Pipas con mobiliario reciclado para desfrutar das sesións vermú e tamén instalarase un Punto Violeta grazas á colaboración con Azos Feministas, Apaioga e a Deputación Provincial de Pontevedra.