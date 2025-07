«El acordeón mezcla alegría y melancolía»

En su día, fue el primer acordeón solista en tocar en España con una orquesta sinfónica, la de RTVE. Ha colaborado con músicos como Paquito D’Rivera, Jorge Pardo, Ara Malikian, La Mari (Chambao), India Martínez, Carles Benavent o Celtas Cortos y sus canciones han sido grabadas por artistas como Silvio Rodríguez. Gorka Hermosa junto a Edurne Zabalo (Xarma Duet) actuó ayer en Lalín.

Román Rodríguez visita la academia del Galicia Clarinet Fest El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó ayer la academia del Galicia Clarinet Fest. Rodríguez destacó que «este tipo de iniciativas consolidan a Galicia como un espacio que apuesta por la excelencia artística y la proyección internacional del talento musical». Estuvo acompañado por las concejalas Begoña Blanco y Paz Pérez, y por el director artístico Xocas Meijide. El certamen alcanza hoy su penúltima jornada con la actuación de la Real Philarmonía, a las 21.00 horas, en la sala Tuno Valdés del Auditorio de Lalín. Será el estreno mundial de la obra Paradoxe, de Alexandre Kosmicki.

-¿No se siente extraño siendo el único acordeonista del festival?

-Bueno, se me va a hacer muy familiar el tocar en una festival dedicado al clarinete porque muchas veces los acordeonistas muchas veces nos juntamos entre nosotros también por todo el mundo. Son sitios bonitos a los que se apuntan colegas, gente con mucho en común y se ponen al día un poco las nuevas tendencias que van surgiendo por el mundo y suelen ser eventos con un ambiente muy bonito y muy sano. Como te digo se me hace muy familiar esa atmósfera. El clarinete es un instrumento también de lengüeta como el acordeón y yo he tocado muchísimo con clarinetistas. Empata muy bien con el acordeón y me siento como muy a gusto con ellos.

-¿Conocía el Galicia Clarinet Fest de ediciones anteriores?

-Sí porque he tocado con varios clarinetistas y uno de ellos, el catalán Josep Sancho, ya me comentó hace varios años que solía ir allí y que había gente muy puntera procedente de todo el mundo en lo que a clarinete se refiere y por eso nos animamos tanto Edurne Zábalo como yo a participar en él.

-¿Está el acordeón valorado como instrumento o haría falta promocionarlo mucho más?

-Todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, y yo siempre prefiero quedarme con el lado bueno de las cosas. Es verdad que somos poquitos, las cosas como son, pero yo soy profesor de Conservatorio y he estudiado en Conservatorio. Y además de ser pocos los acordeonistas, somos menos todavía los que procedemos de la enseñanza superior. Luego, dentro de estos, normalmente se deciden por hacer música contemporánea o abstracta. En mi caso, yo lo he abierto quizás a otro tipo de música compaginándolo con el tango, el jazz o la música clásica. Intenté hacer algo parecido pero con música de la Península Ibérica. Sorprender a la gente tocando el violín, el piano o la guitarra es muy difícil pero sorprender al mundo con el acordeón es relativamente sencillo. La gente suele tener prejuicios con lo de María Jesús y su acordeón o la música popular con el acordeón y de repente escuchan lo que hago yo y, claro, normalmente la gente se sorprende. Por eso digo que se puede quedar uno con el lado malo del prejuicio sobre el acordeón o quedarse con el lado bueno que es aprovechar eso mismo para como digo sorprender gratamente al público.

-De todas formas, su sonido nos es a todos familiar.

-Yo creo que el sonido del acordeón nos trae una mezcla extraña entre melancolía y alegría. Desde que se inventó relativamente poco, hace menos de 200 años, en seguida se difundió por todo el mundo y entró en todos los folclores de todo el mundo y en lo más hondo de los corazones de la gente. Hay muy pocos instrumentos que se hayan expandido tan rápido y sean ahora parte de la música tradicional de tantos sitios del mundo siendo un instrumento relativamente nuevo. Entonces, sí hay algo de magia en él.

-¿Qué criterio utilizó para el repertorio interpretado en Lalín?

-Son diez temas que son composiciones mías. Parto de combinar la música clásica, que es de donde vengo, con la música de raíz y mezclarlo con la libertad del jazz. Y entre los tres ámbitos es por donde transcurre mi música. Entre ellas se encuentra una pieza que ha cantado Silvio Rodríguez hace un par de años en euskera, lo cual ha sido para nuestro pequeño idioma y para mí muy emocionante. También trajimos una pieza que mezcla un tema tradicional y otro ruso, y de mediador un vasco (risas), que pertenece al repertorio de la Filarmónica de Berlín, donde he tocado estos últimos cuatro años. Tampoco faltan algunas de mis melodías más conocidas como la Anantango, que si uno mira en YouTube pues hay más de trescientas versiones de esta pieza como versiones techno que se tocaron en el Festival de Eurovisión de Rusia o con instrumentos tradicionales chinos o también con balalaika. Y luego, el tocar todos estos temas con el sonido del clarinete se me hace muy natural y hacerlo con una grandísima clarinetista como Edurne Zabalo es todo un honor porque llevo muchos años tocando con ella. Hacer música con ella es una gozada y una maravilla.