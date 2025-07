Tres días de festa no Santiago de Gresande

Con tres días de festa celebraron os veciños de Gresande e os seus invitados a festividade do patrón Santiago, a pasada fin de semana, cun amplo programa de actividades relixiosas, na igrexa parroquial, e profanas, na carballeira que rodea o centro social e campo da festa parroquiais.

Na xornada principal do venres, día 25, houbo misa solemne, oficiada polo sacerdote José Katanga e cantada pola Coral de Mulleres de Gresande e Barcia coa Banda de Música de Vilatuxe, que tamén acompañou a procesión que saíu a continuación coa imaxe de Santiago Matamouros portada polos homes e a Virxe das Dores, polas mulleres. A mesma banda de música que viña de gañar un premio en Valencia ofreceu un concerto no campo da festa, sendo moi aplaudida polo numeroso público, que puido xantar o polbo que alí mesmo ofrecía o polbeiro Carlos do Mesturas, de Lalín, ou levalo para as casas para compartilo cos festeiros como vén sendo tradición.

Procesión, con acompañamento da Banda de Vilatuxe / D.G.A./James Sosa

Na xornada do sábado honrouse a Santa Ana con pasarrúas a primeira hora a cargo do grupo de gaitas Repenicando, que tocou na misa e tamén na procesión, na que os veciños portaron as imaxes da Nai da Virxe María; San Bieito e Santo Antonio de Padua. Non houbo verbena nesta xornada de sábado, pero si nas vésperas o xoves, coa música da orquestra Manhattan, o grupo Punto Zero e o DJ Smile.

Non é esta a única festa que celebra a parroquia, xa que o San Ramón, dende vello, e o Santo Antonio Abade, dende hai un par de anos, teñen imaxe e veneración na igrexa, que forma conxunto cun centenario carballo e a casa reitoral, que coma tantas outras vai camiño da ruína.

Os irmáns de Materio

Da igrexa barroca de Gresande, construída a finais do século XIX, substituíndo a unha románica máis antiga, así coma dos seus retablos e imaxes; do erguido castro de Gresande, que estudou Florentino López Cuevillas hai cen anos; das pegadas castrexas e romanas do lugar do Souto; da escola que aquí crearon os nosos emigrantes na Arxentina, que fundaran unha Sociedade Agrícola para redimir foros e rendas de principios do século XX; da poderosa casa de Vales, que foi de cregos; dos hórreos e dos grandes muíños que movían o río Deza e os seus afluentes, xa temos versado noutras ocasións. Tamén da famosa Piñata do Entroido, na que participaban os habitantes desta parroquia e da veciña de Cristimil, cos que tamén formaron a coñecida como Banda de Música de Sanxurdo.

Desta agrupación musical, e dos antigos camiños, contáranos o noso informante José González, coñecido por José de Materio, finado hai un par de anos, promotor e partícipe de moitas actividades veciñais en Gresande; ao igual ca o seu irmán, Jesús, tamén finado tempo atrás, altruísta doante dos terreos precisos para o centro social da parroquia. A ambos lles dedicaron os veciños senllos Seráns Musicais nos anos 2024 e 2025, organizados pola súa descendente, Raquel González, á fronte da activa Asociación de Mulleres de Gresande, con actividades musicais e recreativas e notable concorrencia de público.