Stradanza abre a súas inscricións este venres

A escola de baile Stradanza está a poucos días de abrir as súas inscricións para o vindeiro curso, onde a partir deste venres 1 de agosto xa se poderán apuntar. Unha oportunidade para que nenos e nenas, e tamén mozos e mozas da Estrada se mergullen no mundo da danza con diversas modalidades, entre as que destacan Jazz Lírico, Preballet ou Iniciación á Danza.