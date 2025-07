«Sentínme segura nas zonas rurais de Centroamérica»

A educadora social estradense Lara Blanco está a vivir agora mesmo unha experiencia tan intensa como transformadora grazas á bolsa Proxectos de Coñecemento da Realidade que promove a Universidade da Coruña. Esta iniciativa, en colaboración con Solidariedade Internacional de Galicia (SIG), permitiulle desprazarse ata Honduras e Guatemala para achegarse ao labor que desenvolven diferentes comunidades e organizacións en materia de dereitos humanos, soberanía alimentaria e infancia.

Visita parte do proxecto Siembra, onde coñeceu os fogares das mulleres participantes.

«As prácticas do máster fíxenas con SIG, e agora mesmo son parte da xunta directiva e sigo colaborando», engade. A viaxe, entón, era unha forma de pechar un ciclo e abrir outro: «Este ano decidinme a rematar o TFM e, ao mesmo tempo, aproveitar para coñecer os proxectos que ten SIG en Centroamérica».

O primeiro destino foi o sur de Honduras, preto de Nicaragua. «Estiven nun pobo moi pequeno, na montaña. Non viaxei moito polo país, pero creo que si que me levo unha idea do que é a realidade hondureña», reflexiona. A imaxe que recibimos desde Europa, di, dista moito do que viviu. «Moita xente pensa que Honduras é coma outras cidades que si son moi perigosas, pero no lugar onde eu estiven non sentín medo en ningún momento», asegura ela.

Durante a súa estancia participou nun consello local para abordar a vulneración dos dereitos da infancia. «O problema é que moitas familias viven en zonas rurais, sen acceso á escola ou sen conciencia da súa importancia. Hai nenos que comezan a traballar moi novos. Vexo vontade de cambio, pero chegar a esas familias é o máis complicado», lamenta.

Unha das realidades que máis a impactou foi o embarazo adolescente. «Hai nenas de 11 anos sendo nais. Estase a converter nun problema moi grave», afirma con rotundidade. As escolas están implicadas en campañas de sensibilización, pero Lara insiste en que se trata dun proceso a moi longo prazo.

En Guatemala, Blanco colaborou co proxecto Siembra en Concepción Chiquirichapa, que busca reforzar o dereito á soberanía alimentaria. «Reparten sementes entre as familias e crean invernadoiros comunitarios para que poidan ter unha alimentación mellor, e mesmo xerar ingresos se venden o que lles sobra», explica.

En Guatemala colaborou co proxecto Siembra. / Cedida

Un dos piares do proxecto é o enfoque de xénero. «Estes proxectos están moi enfocados ás mulleres. Non son só para elas, pero son as que participan. Os homes moitas veces xa teñen traballos fóra, e elas, que quedan na casa cos pequenos, sacan tempo para estas iniciativas. É importante porque están soas, e así crean redes, espazos para compartir experiencias, o que é moi positivo», conclúe.

Problema de organización

Outro dos retos que Lara Blanco identificou foi a falta de coordinación entre as distintas organizacións que traballan na zona, que tamén son bastantes. «Están intentando formar unha coordinadora interinstitucional para evitar solapamentos de actividades e optimizar o tempo das participantes, especialmente porque as veces coinciden algunhas capacitacións, e pérdense cursos», sinala ela.

Lara Blanco participó en charlas sobre temas diversos con personas de Honduras y Guatemala. / Cedida

Tamén tivo a oportunidade de participar en festivais ambientais, onde os máis novos implicáronse moito. Actividades como espectáculos de pallasos con mensaxes ecolóxicas e obradoiros artísticos fomentaron a conciencia ambiental. Porén, Lara subliña unha contradición: «As organizacións están facendo un traballo para o que falta infraestrutura. Ensínase moito a non tirar o lixo ao chan, pero non hai papeleiras, é sorprendente».

Un dos aspectos que máis a impresionou foi o forte sentimento de comunidade, onde en zonas sen transporte, as persoas dependen da solidariedade veciñal para desprazarse. «Aquí non hai a hostilidade que sinto en Europa, a xente é tranquila e amable», conclúe.