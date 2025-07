El pop español de los 60 y 70 regresa a los escenarios con, entre otros, el madrileño Pablo Abraira.

¿Cómo espera que sea el espectáculo que venga a Lalín?

Pues, me pillas ensayando y preparándolo todo para que sea una cosa amena, agradable y disfrutemos todos porque ese es nuestro verdadero objetivo.

Con el paso el tiempo, ¿qué balance hace de su trayectoria?

Si te soy sincero, mi vida no ha cambiado nada en absoluto porque afortunadamente ahora estoy más a gusto de lo que estaba antes y es todo menos complicado. Como ser humano –que realmente yo creo que es en definitiva lo más importante– estoy fenomenal. Así que, la verdad no me puedo quejar. Hay que intentar vivir no abrazado a la momia. Yo soy de la teoría de que todavía no he hecho lo mejor de mi vida. Entonces, con esa expectativa sigues funcionando para hacer cosas nuevas. Lo que se hizo fue maravilloso fue maravilloso y estupendo. Luego, cuando vas al directo a cantar las canciones que hiciste, soy consciente de que muchas de ellas forman parte de la banda sonora de la vida de las personas. Las canciones son un vehículo para que recuerden momentos que han vivido. De hecho, a mi también me ocurre cuando voy a un concierto y oigo temas que asocio a momentos que viví, y eso es lo más interesante.

¿Esperaba que esos temas fueran a perdurar tanto?

Ni remotamente. Lo que pasa es que no son las mías, sino muchas de las canciones de aquella época porque la vigencia de aquellos temas era mayor que los de ahora.

En eso coincide con su compañero de escenario en Lalín, Paco Pastor, de Fórmula V.

Es que era así. Hoy en día la vida de una canción, por lo general, es mucho más breve. Una canción suena de pronto un mes, a no ser que sea un tema de verano, y eso hace que no dé tiempo a que una persona la asocie a momentos de su vida. Las recuerda que pero no es lo mismo. Eso forma parte del sistema. Antes te comprabas un disco después de ahorrar para poder tenerlo, luego lo cuidabas y sacabas la carpeta y te leía los créditos y sabía quién tocaba y dónde tocaba. Hoy es todo más rápida.

Usted fue de los que vivió en primera persona el fenómeno fan de aquellos años en los que la música española llenaba horas de radio y de televisión. ¿Era tan agobiante como parecía?

Ahora mismo lo recuerdo como un hecho simpático y agradable. En aquel momento, sí me desconcertaba un poco sin llegar a ser un agobio. Afortunadamente, tuve la gran suerte de que mi padre me dijera que había que tener mucho cuidado con que el personaje creado por la fama o el poder no se coma a la persona. Hay que ser consciente de que eso es una situación porque de lo contrario acabas hablando de ti mismo en tercera persona y eso es ya muy delicado. En principio me sorprendió mucho pero afortunadamente lo viví bien y no se me fue la cabeza.

¿Es «Gavilán o paloma» el hit con el que esperaba entrar en el salón de la fama patrio?

Para mí tiene un significado diferente que para la gente que la recuerda. Lo que pasa es que la canto siempre con todo el respeto que requiere el hecho de que para las personas sea un tema que les recuerde momentos de su vida. Eso hace que una canción perdure. Desde luego, forma parte de ese grupo de canciones que marcaron toda una época en nuestro país.

¿Se ve cantando muchos años más o piensa en jubilarse?

Esto es como si le preguntas a alguien que escribe si lo deja pero te contesta que todavía le funcionan la muñeca y la cabeza. Esto de la jubilación es algo muy relativo cuando es una historia creativa. Yo posiblemente ahora le dedico a la música muchas más horas de las que dedicaba antes. Ahora estoy con el piano, la armonía, el estudio y demás. Si bien está claro que el objetivo no es hacer bolos por hacer. Se trata de convertir cada actuación en una cuestión más íntima y algo un poco mágico.