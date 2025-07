Cinco explotaciones de leche dezanas, en el top veinte de Galicia por genética

La Federación Frisona Gallega (Fefriga) publicó ayer las distinciones honoríficas de 2024, que entregará este viernes en la Finca Mouriscade, durante la clausura de la Escola de Futuros Gandeiros. Establece clasificaciones con las veinte mejores explotaciones de leche por: Índices Genéticos (ICO), con cinco de Deza; calificación, con tres; y producción, sin representación de nuestras comarcas.

Finca Mouriscade y Abonxo, de Lalín, completan el podio de 2024 que encabeza SAT Agosto Darriba, de A Pastoriza, con 1.199 puntos ICO, a once y trece puntos, respectivamente. Otras tres ganaderías dezanas se cuelan en el top veinte: Casa Grande de Padín, en Rodeiro, octava (1.162 puntos) y las lalinenses Quinteiro, 15ª (1.155) y Pazos, que cierra el top veinte (1.153).

Esta clasificación por genética se ha actualizado este mes de julio. En la evaluación que se dio a conocer ayer repiten como las primeras de la zona Abonxo (mantiene los 1.186 puntos) y Finca Mouriscade (baja a 1.183). Ocupan las posiciones cuarta y quinta de toda España, solo por detrás de Granja Villa Villera, de Huesca, con 1.220 puntos; Agosto Darriba, que desciende a 1.196; y Landeira SCG, de Negreira, que sube hasta 1.187. Quinteiro es 21ª, con 1.162 puntos; Pazos, 27ª (1.160); y Casa Cazador, del municipio de Rodeiro, 50ª (1.152).

Las tres únicas vacas de la zona que aparecen entre las mejores por ICO del presente mes pertenecen a Abonxo: Soul P Alisa Red, 35ª de España, con 1.253 puntos; Ginger Rosali Red, 58ª (1.248); y Gero Kerria, 66ª (1.247); la primera de la clasificación estatal es Rocha 1807, de la explotación que le da nombre en el concello lucense de Monfero, con 1.298 puntos. El ránking estatal de novillas por índice combinado lo encabeza otra res de Lugo, Thiem Meiga, de Casa Gabino, en Friol, con 1.365 puntos, y las tres representantes dezanas son: Vivify Helafy, de Finca Mouriscade, 16ª (1.318); Cambre Geny, de Abonxo, 22ª (1.313); y Sundowner Naira, de Quinteiro, 24ª (1.312).

Mato, Midón y Junquera Colmeiro, entre las veinte primeras por calificación

Fefriga otorga diploma a las veinte mejores explotaciones de Galicia por media de calificación morfológica que cuenten con 17 o más reproductoras calificadas, tengan calificadas más del 90% de las hembras mayores de 36 meses y no superen el 5% de reproductoras inscritas en el Registro Auxiliar A. En esta categoría, la mayor distinción fue para Mantoño Holstein, de Barreiros, con 88,77 de media de calificación. Le siguió Baixo Holstein, de Sarria, con 88,17 y en tercer lugar se situó Finca la Asunción, de Touro, con un 86,84. En séptimo lugar aparece Mato, de Silleda, con 84,32 puntos; décima es la lalinense Midón, con 84,09; y completa la representación de las comarcas SAT Agrícola Junquera Colmeiro, de Vila de Cruces, con 84 de media. En cuanto a producción, en el top veinte de la comunidad no figura ninguna res de Deza o Tabeirós-Montes. Lidera Rodasinde, de O Saviñao, con una media de 16.403 kilos de leche por vaca; seguida de SAT As Pandas, de Vilalba, con 15.563; y de Casa do Rego, en Láncara, con 15.479.

‘Aurelio Ordes Gaviota’, de Lalín, es la cuarta mejor producción vitalicia

La federación reconoce la longevidad de las productoras, con un título a las hembras que, habiendo finalizado una lactación en 2024, hayan alcanzado los 100.000 kilos a lo largo de su vida. La primera es Xusto Braxton Benzema, de Ganadería Xusto, en Castro de Rei, con 182.997 kilos en siete lactaciones. En cuarto lugar está la lalinense Aurelio Ordes Gaviota, de Lorenzo Vilameá, con 155.640 kilos en nueve partos. Entre las 200 primeras de Galicia figura una veintena de reses de la zona, como Anila Shottle Shakira, de la rodeirense Granja Anila, con 144.039 kilos en nueve lactaciones; o Aurelio Elegant Gallega, también de Lorenzo Vilameá, con 139.638 en diez lactaciones.Xusto Braxton Benzema fue también la vaca más productora de Galicia durante el año pasado, con 23.851 kilos de leche. La siguieron Lodos Torrel Merita, de SAT Lodos y Pérez, en A Pastoriza, con 23.710 kilos; y As Pandas Misione 874, de SAT As Pandas, de Vilalba, con 23.327. Entre las veinte distinguidas en toda Galicia no hay ninguna de la provincia de Pontevedra.

Dos primerizas

Sí hay representación dezana entre las veinte primerizas más lecheras de 2024, animales que no superan los treinta meses de edad. Padín Torro 2464, de Casa Grande de Padín, en Arnego (Rodeiro), es séptima, con 17.296 litros, mientras que Souto G Salvame 5229, de Maceva Sociedad Civil, de Méixome (Lalín), es 14ª, con 16.961 litros. El podio lo forman Penedo Pluto o328, de Finca Marisa, en Curtis, con 18.841 litros de leche; Rodasinde Humblenkind, de O Saviñao, con 18.494 litros; y Penedo Montana 2781, también de Finca Marisa, con 18.328 litros.