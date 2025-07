Cruces aborda en pleno la regulación de fincas en el polígono industrial

El PP de Vila de Cruces forzó ayer una nueva convocatoria del pleno convocado para este martes y que finalmente tendrá lugar el jueves, 1 de agosto, a las 9 horas.

En un escrito presentado por registro, tres de los cuatro ediles del PP manifiestan que el gobierno local de Xuntos polo Noso Concello había convocado el pasado miércoles, día 23, una sesión ordinaria para hoy a las 10.00 horas. «La convocatoria se nos notificó por solo por decreto y por vía electrónica, sin acceso a los asuntos incluidos en la orden del día». Esas cuestiones son la ejecución de la garantía definitiva de la obra de mejora de la calle Vázquez desde el entronque con Sergio Iglesias Pazos hasta el cruce con Travesía Vázquez II; la votación de los dos festivos locales del año que viene; la aprobación del estudio de detalle sobre la regularización de siete parcelas en el parque industrial de O Camballón; dación de cuenta de decretos de la Alcaldía y, por último, ruegos y preguntas. En el caso de la reforma de la rúa Vázquez, es preciso reparar desperfectos en las aceras causadas, en varios, casos, por roturas por debidas a la presión del agua.

Control de la corporación

Los ediles del PP le transmitieron esas dificultades para acceder a los expedientes al secretario municipal en funciones, y añadieron que los asuntos de ese orden del día fueron modificados desde la convocatoria inicial, donde no aparecía esa regularización de las parcelas del polígono. Al no poder consultar toda la documentación, se vulnera «el derecho a la información de los ediles», apuntan los populares, que además remarcan otro fallo en la convocatoria del pleno: no se convocaron ni se celebraron las comisiones informativas previas a la sesión, a las que acuden solo los portavoces de cada partido de la corporación . Es otra irregularidad que, en este caso, «impide el ejercicio efectivo de las funciones de control y participación política» que ejercen los concejales de la corporación, concluyen los populares.