Los clarinetes toman la Praza das Pipas de Lalín

Lalín es desde ayer la capital mundial del clarinete. La sexta edición del Galicia Clarinet Fest alzó su telón con el concierto de bienvenida a los profesores y alumnos participantes. La Praza das Pipas (oficialmente Praza da Torre), reconvertida este año en escenario para el certamen, albergó la primera de las ocho actuaciones previstas por la organización en aras de acercar a la gente el festival mediante actuaciones en directo.

Durante una tarde con bonanza meteorológica Viravolta Títeres fue la compañía encargada de abrir el espectáculo realizando una muy aplaudida presentación del acto por el numeroso público que se dio cita en el lugar. Después, y bajo la batuta de David Fiuza, le tocó el turno al Galicia Bass Clarinet Ensemble, que ofreció un concierto con un repertorio variado y ameno. La formación compuesta por una decena de clarinetistas interpretó Harlequinade (Tellemann, con arreglos de J. Russell), Dido’s Lalment (H. Purcell, con arreglos de J. Russell), Quator (Vivaldi), Look at me now... (J. Russell), Funky Groove Vortex (J. Russell), Down by the riverside (J. Russell), Slow Loris (J. Russell), Fun der Glater (J. Russell) y Fantasía (Alexis Cielsa).

Público del concierto de bienvenida Galicia Clarinet Fest. | Bernabé/Javier Lalín

La decidida apuesta de sacar a la calle esta especie de Mundial del clarinete repetirá hoy, a las 13.00 horas, en la Praza das Pipas con el segundo de los conciertos previstos por la organización. En esta ocasión, el monologuista Celso Fernández Sanmartín hará las veces de cicerone para presentar al grupo de cámara de clarinetes que interpretará temas de autores como Alun Cook, Michele Mangani, David Burndrett, Piazzola, Marani y también Paquito D´ Rivera. Será una sesión vermú muy especial que servirá de antesala a la gran cita de esta tarde-noche.

Espectáculo innovador

El auditorio municipal acogerá hoy, a las 21.00 horas, el concierto inaugural mediante la puesta en escena de «Sonoro Infinito». Es un proyecto interdisciplinario concebido por Manuel Martínez, clarinetista solista de la Banda Municipal de Barcelona, en el que explora nuevas sonoridades utilizando la tecnología y desafiando las capacidades de su instrumento.

El espectáculo, que incluye improvisación, movimiento y clarinete, rompe fronteras entre el sonido, el cuerpo y la escena. El montaje innovador de Martínez explora la relación entre la música, la tecnología y la expresión artística.