Unha doce experiencia fotográfica que nace dun impulso

Aos seus 29 anos, Carme Cerviño, natural de Teo, con raíces en Couso e Cacheiras, decidiu reinventarse e apostar por unha nova aventura profesional: a fotografía de vodas. Con formación en Belas Artes e un máster en fotografía de moda, a súa marca Canelalimón naceu dun impulso, dunha experiencia inesperada grazas a insistencia duns amigos que viron o seu potencial e que lle mudou o rumbo.

«A verdade é que foi bastante impulsivo. Uns amigos insistiron moitísimo en que lles fixese as fotos da súa voda, e encantoume. Gustoume tanto a experiencia que decidín lanzarme á aventura», explica Carme cun sorriso. Aquela primeira voda abriu unha porta que non tiña previsto cruzar, pero que pronto se revelou como un camiño ilusionante.

O que máis lle atrae da fotografía de vodas é o factor emocional: «Ese día hai moitísimas emocións flotando no aire: os noivos, as familias, os reencontros... Hai sentimentos por todos lados. A min iso é o que máis me gusta captar», confesa.

Carme Cerviño, nun autorretrato. / Cedida

O seu estilo baséase na naturalidade, na sinceridade dos pequenos xestos que para a maioría son case imperceptibles. Nada de poses forzadas: «As persoas que conecten co meu traballo seguramente sexan aquelas que buscan fotos sentidas, bonitas e naturais. Que queiran estar tranquilas para que eu ca cámara poida captar a súa esencia con sensibilidade», resume .

A formación artística de Cerviño non queda atrás, senón que se integra de forma orgánica nas súas fotografías: «En Belas Artes aprendín moito sobre composición, cor... Son cousas que xa levo dentro. E o máster en fotografía de moda tamén me influíu, para axudarme con ese toque editorial, esa estética, que considero que tamén se ve no meu traballo». A diferenza, para ela, está en facer que cada proxecto sexa único. «Cada persoa ten a súa alma, e cada parella ten unha idea diferente para o seu día. Ningunha voda é igual a outra, e iso reflíctese nas imaxes», explica.

Como Canelalimón aínda está dando os seus primeiros pasos, Carme ofrece un prezo especial de lanzamento para aqueles interesados en ter unhas fotos auténticas a un prezo moi competitivo. «A miña experiencia neste sector é limitada, xa que de momento só fixen a voda dos meus amigos. Pero teño experiencia con retratos de noiva e moito traballo de preparación. O importante é que teño moita ilusión e estou aprendendo cada día», conta ela.

Un dos aspectos que máis a sorprendeu foi a organización interna dos eventos: «Vin como todo o equipo, de decoración, o servizo, etc., estaba perfectamente sincronizado. Como fotógrafa, de súpeto intégraste nun equipo que funciona a toda velocidade, con xente que non coñecías, e a verdade é que é incrible», explica.

Tamén valora o trato cos noivos como algo esencial: «Intento coñecelos o máximo posible. Cada parella é diferente. Hai xente máis tímida que non quere posados moi marcados, e outras que buscan todo o contrario. Para min é importante saber como son e adaptar o meu enfoque».

Ademais de Canelalimón, Carme tamén xestiona Cerviño Creative, a súa outra marca, centrada na creación de contido para redes sociais de negocios locais. Leva contas de empresas como o bar Entreportas, onde tamén busca capturar momentos auténticos: «Nunha voda todo pasa moi rápido. Non te podes perder nada. Nas redes, en cambio, podes parar, analizar. É outro ritmo». Aínda que non descarta fichar algún compañeiro de vídeo no futuro, ten claro que «o máis importante disto é que che faga ilusión e te motive».