«En Lalín el festival aún no se aprecia lo suficiente»

La Praza das Pipas, denominación popular del espacio público Praza da Torre situado delante de la estatua de Loriga, acogerá hoy la primera actuación del VI Galicia Clarinet Fest. Xocas Meijide es el director artístico del certamen y verdadera alma máter del mismo desde su nacimiento en 2019.

-Cuando por fin pudo sacar adelante la idea de un festival internacional de clarinetes en Lalín, ¿pensaba llegar tan lejos?

-La verdad es que nunca se sabe pero uno lo hace con toda la sana intención. De todas formas, yo creo que actualmente es un festival súper consolidado. Y la prueba la tienes que si entras en IA y pones el mejor festival del mundo de clarinete y este aparece en primer lugar. Yo supongo que es todo debido al prestigio de los profesores que conseguimos siempre reunir en Lalín durante varios días. A mi me enorgullece ver esta consideración porque es importante.

-Supongo que cuando empezó tampoco pensaba en conseguir un reconocimiento tan grande.

-A ver, yo sabía que, como te decía, por la cantidad y el nivel del profesorado que no había ninguno parecido en el resto del mundo. Y sobre todo porque ya no es un curso, sino que es un festival muy asentado. Eso es de lo que estoy más contento porque cada año el festival fue creciendo y fui probando cosas nuevas para intentar hacerlo más atractivo. Este año contamos con un sitio precioso que ya tiene montado escenario que pienso va a ser todo un éxito.

-Cierto, este año habrá conciertos en la Praza das Pipas, un lugar del que dice estar cautivado.

-Es que quería sacar el festival a la calle. Lo que pasa es que le estuve dando vueltas al hecho de que por las mañanas nunca hasta ahora había programados conciertos porque estamos hablando de días de semana y no había un espacio donde poder tocar a la sombra y de forma recogida. Como buen lalinense siempre me gustó esa plaza tan emblemática y ahora me gusta más después de que le quitaran la especie de pecera que había ahí. Quedó un espacio maravilloso para tocar y por eso este año después de las nueve porque son de producción más pequeña.

-Este año también habrá espectáculos de producción digamos más ambiciosa, ¿no es cierto?

-Sin duda. El lunes hacemos uno de los mejores espectáculos de este tipo que se pueden encontrar en estos momentos en España. Me refiero a «Sonoro Infinito» de Manuel Martínez que cuenta con vídeo arte pero claro tuvo que traer un técnico sólo de luces para el evento así como uno de sonido. Es una propuesta que combina el virtuosismo del clarinetista Manuel Martínez con las últimas tecnologías audiovisuales, creando una experiencia sensorial única. Igual que la orquesta, que cuesta muchísimo dinero, o los recitales con piano que siempre varían mucho. Con esto te quiero decir que este año hemos sido muy ambiciosos en todos los sentidos.

-¿Cree que el vecindario de Lalín aprecia el esfuerzo?

-Desde luego, da mucho que hablar. Tú lo sabrás mejor que yo que estás en Lalín todos los días. Yo creo que aún no se aprecia lo suficiente porque pienso que tiene que tardar unos años. Date cuenta de que los grandes festivales como el Resurrection Fest empezaron siendo mucho más pequeño que el Galicia Clarinet Fest. Esto debería ser un gran festival de todo tipo de música clásica. Lo que pasa es que habría que invertir mucho dinero. Este es un festival pequeño pero soy optimista y pienso que algún día se puede llegar a hacer un gran festival en el que se incluya el clarinete pero que sea de todo tipo de música clásica. Sería bonito.

-Entonces, ¿el Galicia Clarinest Fest todavía no ha tocado techo?

-Desde luego que no. Como digo, mi intención es que creciera a ser un gran festival de música clásica sobre todo con orquestas buenísimas a imagen y semejanza de lo que se hace en Alemania o Austria. Sería un festival para todo tipo de público e incluso de música experimental, cosas que no hay.

-Siempre se muestra orgulloso de la academia, ¿por qué?

-Es que es increíble. Este año entró Estela, una joven lalinense, pero hay mucha gente extranjera que en algún curso pasaron por aquí todos, con el esfuerzo que supone.

-¿Cómo le gustaría que pasara a la historia el festival que arranca con el concierto de bienvenida?

-Me gustaría que tuviera repercusión sobre todo en la gente de Lalín y que disfruten de los conciertos. En esta edición le di mucha importancia a gente como Celso Fernández Sanmartín y a Viravolta Títeres porque ya no van a presentar los conciertos, van a actuar salvo los oficiales de la Philarmonía, que será estreno mundial, por ejemplo. Los conciertos de la sesión vermú contando con una persona como Celsiño es todo un lujo. Quiero decir que las actuaciones serán a medias de unos y otros. Yo creo que puede funcionar muy bien aunque sea por la semana.

-Si tuviera que recomendar uno solo de todos los conciertos de este año, ¿cuál elegiría?

-Es difícil porque me gustan todos. Insisto en el del lunes porque es un espectáculo muy especial porque es el espectáculo de música contemporánea más potente que hay hoy en Europa. El miércoles, en la Praza das Pipas, tendremos al mejor acordeonista que hay en el País Vasco, es un solista internacional y tocó en todas las orquestas sinfónicas del mundo, se llama Gorka Hermosa y estará con la clarinetista Edurne Zabalo. El concierto de clausura también estaremos en la Praza das Pipas con la orquesta de clarinetes del festival con la batuta de David Fiuza.