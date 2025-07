A presentación de alegacións contra os eólicos remata nun mes

A tramitación masiva de proxectos extractivistas sen planificación territorial non cesa na Terra de Montes. Ós proxectos eólicos xa coñecidos, e paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, veñen a sumarse grandes complexos eólicos de tramitación estatal e a Mina de Litio Doade, esta de tramitación autonómica.

Os polígonos eólicos Chamarrapio, Alamoceiros e Xubrintas afectarían moi negativamente ós concellos de A Estrada e Cerdedo-Cotobade. Tamén sufrirán os impactos os concellos de Campo Lameiro, A Lama, Fornelos de Montes e Covelo, estes tres últimos no que respecta á Liña de Alta Tensión ata o punto de conexión na Rede Eléctrica en Fontefría.

O macroproxecto eólico que suma 184,23 MW é tramitado polo Estado a través da Subdelegación do Goberno de Pontevedra consta de 40 aeroxeradores que oscilan entre os 150 e os 220 metros de altura total, 3 subestacións eléctricas concentradoras, unha Liña de Alta Tensión de 45,5 kilómetros, 9 antenas de medición e quilómetros de viais e zanxas con circuitos eléctricos.

Este entramado de polígonos eólicos está promovido polo grupo empresarial Atitlan Helios, a través das subempresas instrumentais: Galveosauros Invest S.L., Dakotaraptor Invest S.L., Fukuiraptor Invest S.L.

A meirande parte dos aeroxeradores e infraestruturas plantéxase sobre os montes nos que se desenvolve a tradición Rapa das Bestas de Sabucedo, declarada recentemente Ben de Interese Cultural, e nos que viven os cabalos durante todo o ano. Por exemplo, no Peón, punto de xuntanza e lugar chave no desenvolvemento da Baixa das Bestas, ubicaríanse 3 aeroxeradores de 220 metros de altura. Tamén noutro punto capital como o peche do Castelo, moi próximo a Sabucedo e tan só a 800 metros do curro, situaríase outro aeroxerador de 200 metros de alto total.

No que respecta á afección directa sobre a poboación, os impactos serían gravísimos, pois na maior parte das aldeas afectadas atopamos aeroxeradores entre 150 e 200 metros de altura e situados a menos dun quilómetro das aldeas. Nestes momentos, ambos os dous proxectos están en fase de información pública e prazo de presentación de alegacións, e dende a Asociación Veciñal Alarma na Terra de Montes animan á poboación afectada a informarse sobre as afeccións que poidan conlevar os mesmos e a participar na presentación de alegacións. No caso dos parques eólicos, poderán facelo ata finais de agosto.

SOS Suído-Seixo contra a mina de litio de Doade

Á invasión eólica, súmase desta volta a Mina de Litio na zona de Beariz. O venres 18 de xullo foi publicada no DOG a solicitude de explotación mineira de Alberta I, a cal pretende extraer espodumena, moscovita, feldespato sódico e potásico. O proxecto está promovido por Recursos Minerales de Galicia S.A. e a súa tramitación corresponde neste caso á Xunta de Galicia. A explotación directa afectará ós concellos de Beariz, Avión e a A Lama, pero os residuos e a contaminación terá consecuencias en toda a comarca, nos acuíferos e nos territorios polos que discorren os ríos afectados, como o Avia e o Verdugo. Este proxecto tamén está en fase de información pública e prazo de presentación de alegacións, que remata o 2 de setembro, onde SOS Suído-Seixo anima a veciñanza a participar.