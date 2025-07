Os nenos do Campalledo visitan San Xusto

Un total de 40 nenos e nenas que participan no Campalledo visitaron o parque multiaventuras de Atalaia, onde puideron desfrutar de circuítos entre árbores, tirolinas e outras propostas deportivas e recreativas. No día de onte achegáronse ata os Baños do San Xusto, un entorno natural de gran beleza onde coñeceron o patrimonio natural da zona.