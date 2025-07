As Lerchas, 15 anos de humor no rural

Levan máis de quince anos facendo rir ás parroquias da Estrada, pero non son cómicas profesionais nin spben a teatros con luces e camerinos. Son Sally Torres e Mary Rivadulla, dúas veciñas que forman o dúo As Lerchas, unha parella humorística que leva o espectáculo onde faga falta: desde a Feira da Sidra ou a Festa do Maior, ata igrexas reconvertidas en zonas de show improvisado ou remolques de camión que fan de escenario.

«Non nos dedicamos a isto. É un hobby... ou máis ben unha terapia», explica Sally Torres. «Hai días que estamos cansas, sen ensaiar, pero sentámonos, tomamos unha cervexa e dicimos: ti que problema tes esta semana? Apretamos aquí, alí... E de aí sae un sketch», engade entre risas.

Todo comezou un pouco por casualidade, como non podía ser doutra maneira, durante unha festa de Santa Margarita en Callobre. Mary Rivadulla estaba convidada na casa de Sally cando, entre bromas sobre o sofá falaron das «arañas do mar», ou marisco para a xente normal, e xurdiu unha especie de duelo humorístico improvisado que logo se estendería aos micrófonos de Radio Estrada. Alí comezaron a mandarse recados unha para a outra a través do programa de mañá, onde as chamadas convertéronse no seu espazo de «lavar a roupa sucia en público», e así, con bromas falando da «lercha de arriba», que era Sally Torres porque vivía máis arriba que Mary, a xente seguiu a súa historia e todo remataría por darlles o que é o seu nome artístico hoxe en día: As Lerchas.

Desde aquela, levan máis de medio cento de actuacións por toda Galicia, cunha media de tres ou catro funcións ao ano. Non viven disto, pero tampouco o precisan. Para elas, o verdadeiro valor está no contacto co público, no humor improvisado e na capacidade de facer rir a quen xa as coñece «polo seu nome e tamén polo alcume».

A clave do seu éxito está na improvisación contextual, adaptando cada actuación ao público e á parroquia onde actúan. Antes de cada función, recollen anécdotas da zona, historias antigas ou nomes de veciños que logo converterán en gags en clave local, un estilo que está á orde do día, con grandes humoristas que enchen teatros facendo algo moi similar ao que elas descubriron fai tempo.

«Imos a Berres ou a Vila de Cruces, e sabemos que alí está María, ou que Pepe tivo unha leira cunha vaca que escapou… Pois con iso xa temos tema. O noso humor é recoñecible porque é real. A xente maior, sobre todo, vese moi reflectida», explica Mary Rivadulla.

A súa estrutura sempre combina estes ingredientes, que rematan co seu momento estrela, o «lercheo», onde unha misteriosa veciña, que por sorte non está presente, sempre queda en evidencia. Tras tantos anos xuntas, coñecéndose xa á perfección, un xesto ou unha ollada entre elas basta para saber por onde continuar ou como saír dun apuro. «Ela fai de lista e eu de torpe. Ás veces intercambiamos os papeis para refrescar, pero case sempre xa temos os personaxes encaixados», confesa Torres.

Seguindo co ciclo

No último ano foron parte esencial do ciclo Un cómico na aldea, no que percorreron varias parroquias estradenses co seu humor, co que seguirán a partir de setembro. «A resposta foi fantástica. Pero temos un problema: como nos coñece tanta xente, non podemos repetir contidos», explican. Entre os seus números máis recordados está cando participaron no pregón municipal, ou cando fixeron unha máquina do tempo, mesturando xeracións.

Aínda que non teñen intención de volverse profesionais tras todo este tempo, o seu calendario non para. Xa teñen actuacións previstas para finais do verán, en centros da terceira idade coma o da Estrada ou colaboracións con Agadea.