San Miguel de Castro llena el mirador con su bolo preñado

El mirador del Coto de Castro, en la parroquia estradense de San Miguel de Castro, acogió ayer la tercera edición de la Festa do Bolo Preñado, un evento gastronómico y lúdico que, a pesar de su corta trayectoria, ya está consolidado como una cita esperada del verano en la comarca. Organizada por una pequeña comisión de fiestas local, la celebración reunió a un total de 160 participantes en la comida popular, que colgó una vez más el cartel de completo.

La jornada arrancó con una caminata guiada a media mañana desde O Seixo hasta el propio Coto, aprovechando la belleza de la ruta de senderismo local y, como señala Charo González, miembro de la comisión organizadora de estos años entre risas, «para abrir el apetito y que la gente también venga con sed».

El menú, servido a partir del mediodía, tras el paseo matutino, incluyó el bolo preñado, junto con jamón asado con patatas, y el clásico postre, café, chupito, pan, vino y agua. «El menú está limitado por cuestiones de espacio, porque arriba en el mirador solo caben unas 160 personas sentadas, aproximadamente», explicó González. Eso sí, para los visitantes que no fueron capaces de coger sitio a tiempo pero se acercaron igualmente hasta el mirador, pudieron probar igualmente el bolo preñado, o llevar algunos para casa, ya que ofrecían la opción de comprarlo por separado en un puesto habilitado.

La gente se animó a bailar con la charanga, llenando el mirador de ambiente durante la jornada. / BERNABE/JAVIER LALIN

Ya durante la sobremesa y la tarde, el ambiente se animó con los juegos populares, en los que se implicaron tanto pequeños como mayores, al igual que en los años anteriores, y con la música de la charanga BB+, que puso ritmo a una jornada marcada por el buen tiempo y la buena disposición vecinal, el ambiente fue de 10.

La fiesta, que no tiene una gran tradición antigua detrás, surgió hace tres años de una conversación espontánea entre varias mujeres de la actual comisión. «Llevamos cinco años en la comisión de fiestas de la parroquia, y un día dijimos: hay que hacer algo aquí arriba, que el sitio es precioso. En cinco minutos salió la idea del bolo preñado. Las vistas aquí son espectaculares, porque además se pueden divisar hasta 3 concellos aparte del de A Estrada, que son Silleda, Boqueixón y Vedra. Lo malo es que hay que subir todo, y no podemos hacer verbena porque no hay luz», recuerda Charo con simpatía.