«O ideal é facer o interrail cando acabas o instituto»

Críase que a moda do interrail estaba morta, ou de capa caída, mais o recente número de grupos de estudantes que se embarcan nesta experiencia transfronteiriza demostra o contrario. Esta tendencia está tamén presente nas comarcas, nun grupo de dez rapaces de Silleda que xusto remataron o instituto, e decidiron embarcarse nesta experiencia ata finais de mes. E segundo comentan, o mellor momento para realizar este tipo de viaxes é cando rematas o instituto, para celebrar cos amigos o fin dunha etapa da vida.

O grupo de Trasdeza está formado por: Mencía Gutiérrez, Sabela Arincón, Lía Suárez, Elena Rivas, Nadia Pérez Ruth Rodríguez, Alba Iglesias, Nicolás Nogueira, Mateo Fernández e Álvaro Jar. Comezaron a viaxe interrail por Europa o pasado 15 de xullo, cando saíron de Santiago nun vuelo a Amsterdam. En total visitarán neste percorrido cinco cidades europeas: Amsterdam, Berlín, Praga, Viena e Budapest. «Nos estamos no instituto de Silleda, que é moi pequeno realmente, polo que non coñecemos a outros grupos do centro que realizacen este ano un interrail, si que viaxen a un destino. Mais si temos coñecidos que o están a realizar, e atopámonos con moitos grupos de nenos e xente de Galicia por Europa» comenta Gutiérrez.

Na súa andanza por Europa, xa viviron todo tipo de aventuras, algunhas mellores e outras peores. Contan que en Berlín un día que empregaron o tranvía para moverse, atopáronse a un home tirado no medio do vehículo. Comentan que tendo en conta a cantidade de persoas sen fogar que vive nas cidades grandes, a xente que pasaba xa non lle facía caso ao rapaz no chan, algo que lles chocou aos silledenses. «Pasaban polo home sen inmutarse, incluso chegaron a cruzar por riba del» explican os viaxeiros. Foron eles os que alertaron da situación, e resulta que o home tivo que ser levado por unha ambulancia mentres convulsionaba.

Tamén na capital alemana, a Gutiérrez esquecéuselle o bolso nun Uber, e para cando se decatou, xa estaban nun tren dirección Praga. Pero grazas as redes sociais, contactou cunhas rapazas que estaban en Berlín da Coruña que llo devolveron cando coincidiron en Praga.

Viena foi un dos cinco destinos polos que pasaron o grupo de dez / Cedida

O grupo organizou a viaxe a través dunha axencia, coa que lles saíu o interrail a 1.080 euros por persoa. Explican que a experiencia adoita oscilar entre os 800 e os 1.000 euros, dependendo se organiza o propio grupo os trenes e demáis ou se se fai por outra vía. A axencia encargouse de mercar os vuelos e o aloxamento, e o grupo ocupouse de reservar os asentos dos trens. Organizáronse do seguinte xeito: quedan tres días en cada cidade, e no terceiro collen un tren de madrugada cara o próximo destino. «A verdade é que non durmimos moito, pero é a mellor forma de desfrutar dos destinos co máximo tempo posible. Os viaxes son de entre catro e cinco horas, agás o de Berlín, que co transbordo foron case dez horas», explican estes rapaces.

E as historias non rematan, na capital da República Checa multaron ao grupo no tranvía. Polo que contan, neste servizo de transporte público, o normal é entrar no tranvía e mercar os billetes nunha máquina ou a través dunha aplicación. Pois mentres realizaban esta acción, dous controladores vestidos de civiles abordaron aos rapaces e sacáronnos do vehículo aplicándolles unha multa de corenta euros por cabeza, cando o servizo lles costou trece euros en total os tres días. «Foi unha moi mala experiencia, pedíronnos os DNIs e non no los querían devolver se non pagábamos o importe da penalización» explica o grupo.

Sempre apartamentos

«Somos dez rapaces de Silleda que nunca viaxamos demasiado, e menos nunha situación coma esta. Son cidades grandes que poden impoñer. Pero incluso con todos os medos que poderíamos ter, decidimos atrevernos e valeu a pena. Creo que é unha experiencia única na vida, non vou a volver a estar con dezaoito anos en cinco países cos meus amigos do instituto. Ao final se a deixas pasar, seguro que non o fas no futuro» comentan. Mais, aínda que están contentos con como organizaron a experiencia, con axencia e cun seguro, explican que si cambiarían algo da súa planificación: irían todo en apartamentos con cociña. «Nós non nos podemos permitir comer todos os días de restaurante, e aquí en Viena comemos pasta no piso por menos dun euro por cabeza».