«A boa arte é a que nos obriga a facernos preguntas»

Manuel Blanco Rivas, natural de Forcarei, é un recoñecido xornalista con máis de tres décadas de traxectoria en Faro de Vigo e gañador de varios premios de periodismo e narrativa, que agora vén de publicar o seu último poemario, A Terra Sangra. Actualmente colabora coa revista literaria galego-portuguesa Elipse e é columnista no suplemento cultural Letras&Artes do FARO. Blanco Rivas achéganos nesta obra un universo persoal onde o amor, o desarraigo e a nova realidade social se entrelazan coa forza, a serenidade e a sensibilidade que o caracterizan.

-O seu libro, A Terra Sangra, ten un título impactante que suxire moito, quizais un compromiso ou un intento de superación. Que representa para vostede? Que nos quere dicir con el?

-O título corresponde, en realidade, a unha das tres partes nas que está dividido o libro. É a parte que trata a cuestión da terra, e máis concretamente todo o proceso de transformación que está a vivir Galicia nas últimas décadas. Un proceso que non sempre foi agradable nin positivo. Ás veces non se entende con facilidade, e cando es de aquí, síntelo moito máis. Así que o título vai por aí.

-Tamén se fala no libro do desarraigamento, dunha nova realidade social... Eses temas funcionan como fíos condutores ou os poemas poden lerse de forma independente?

-Poden lerse perfectamente de forma separada. Este é un poemario moi traballado, feito ao longo de moito tempo. Cada poema funciona por si mesmo, pero ao mesmo tempo está inserido nun conxunto coherente. Quen os lea por partes tamén pode entender esas liñas temáticas que vas mencionando. A edición do libro supón unha culminación dun proceso longo e laborioso. É un libro que medrou co tempo. Hai que dicir que é unha obra moi revisada, moi corrixida, que podería seguir corrixindo... Pero chegado un punto tamén compre poñer fin. Porque estou convencido de que calquera obra de arte, non só un libro de poesía, tamén unha pintura ou unha escultura, está sempre inacabada.

-E houbo algún sentimento ou algunha sensación en particular que o impulsara na escritura deste libro ou que o axudara a expresarse para abrirse neste poemario?

-Non houbo un único impulso concreto. Quero dicir: eu non escribo porque me propoña facer un libro. Todos os poemas que aparecen aquí naceron en momentos nos que sentín a necesidade de expresarme. Esa necesidade é o que me leva a escribir. Por iso dicía antes que é un libro feito ao longo de moito tempo. A inspiración pode vir de moitos sitios distintos, non sabería dicir un en concreto. Pero si, a terra, a expresión amorosa e a condición humana son para min puntos fundamentais que me levan a escribir.

-Tamén fala de forza, de serenidade, da sensibilidade que transmiten os propios versos. Como fai para equilibrar esa tensión entre a paixón e a contención na súa poesía?

-Non fago nada en concreto para equilibrar iso, sinceramente. É algo que sae por si só. Eu penso que a poesía, como toda obra de arte, debe ter algo de efecto catártico. Un libro, un cadro ou unha escultura poden chegar a influír moito na vida ou mesmo no carácter dunha persoa. A arte pode deixarche cousas diferentes a como as vivías antes de entrar en contacto con ela. A boa arte, digo eu, é a que nos dá respostas... Ou, polo menos, a que nos fai facernos preguntas. Cando un le a San Juan de la Cruz, a Whitman ou a Rosalía, non atopa só beleza formal, senón unha reflexión fonda sobre a terra e a natureza humana. E iso é o que intento tamén eu, humildemente, coa miña poesía: provocar unha toma de conciencia, unha ollada máis reflexiva sobre a existencia.

-Son eses os seus principais mestres ou hai outros autores que tamén lle inspiraran na escrita desta obra?

-A verdade é que non teño un autor de referencia concreto. Lin moito ao longo da miña vida, iso si, pero non sigo a ninguén en particular. A lectura forma parte da miña vida desde moi novo, pero é verdade que leo por rachas. Hai épocas nas que leo moito e outras nas que practicamente nada. Gústanme os clásicos, por suposto. Tamén Pilar Pallarés, Olga Novo, Yolanda Castaño... Estas últimas non entrarían nos considerados clásicos, pero si son poetas que leo con moita frecuencia e que admiro. E logo están os grandes de sempre: Borges, Dickinson... En xeral bebo de moitas fontes (risas).

-Naceu en Forcarei, pero agora vive en Ponteareas. Segue tendo ligazón coa súa terra natal ou fai mención a ela nalgunha das súas obras ou neste poemario?

-Si, claro. Fago referencia a Forcarei nalgunhas cantigas que aparecen ao final do libro, onde cito o monte Candán, e tamén inspirou relatos anteriores. A miña terra está sempre presente. Na familia, nas lembranzas, na maneira de mirar o mundo. Aínda que un marche ou que viva noutro lugar, a terra na que naciches estará aí.