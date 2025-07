Una casa en «fuera de juego»

Habitar cerca de una instalación deportiva puede traer consigo una serie de riesgos, tanto para la salud como para la seguridad de los vecinos. Sabino Castro, de 83 años, y Amelia Fernández, de 82, son un matrimonio de avanzada edad que llevan un tiempo quejándose de que su proximidad al Manuel Anxo Cortizo de Lalín afecta a su vida cotidiana. Además de balones, llegados a través de la poco segura red que separa su vivienda del estadio, la gota que colmó el vaso han sido la caída de dos discos de los utilizados en atletismo que impactaron con la uralita de la edificación pasando uno de ellos muy cerca de Amelia cuando paseaba la semana pasada junto a su nieto José Luis Donsión.

Daños provocados por un lanzamiento de disco. | Bernabé/J. Lalín

«El problema es que ahora mismo pusieron en el Cortizo una zona de lanzamiento de disco con una red que no cubre bien. Hace un mes se les escapó uno de esos discos durante un lanzamiento que dio contra una parte de la vivienda y rompió una chapa de uralita», explica José Luis sobre el altercado más lejano en el tiempo en casa de sus abuelos maternos. El colmo fue esta pasada semana cuando volvió a caer otro de esos discos cayendo muy cerca de Amelia Fernández cuando estiraba las piernas alrededor de su casa en compañía de su nieto. «Nos pasó volando entre los dos. Si le da alguno, nos destroza», indica Donsión. La familia Castro Fernández reclama una solución: «Quise hablar con el Concello pero no hay una respuesta rápida de poner una tela o algo parecido. Nosotros lo que reclamamos es que tomen la medidas necesarias para que no pueda salir el disco de la zona de lanzamiento», enfatiza José Luis Donsión.

El nieto de Sabino y Amelia e hijo de Mari Luz, es consciente que esa zona del Cortizo está siendo utilizada por jóvenes atletas «que están aprendiendo y, claro, a alguno en lugar de salirle recto se le desvía y viene para nuestra finca». Es consciente de que la prioridad ahora es la seguridad de sus dos abuelos porque «si les da a cualquiera de los dos en la cabeza pues les puede hacer un estropicio». Y sólo el disco es el causante de la alarma porque, como bien recuerda José Luis, «lo de los balones cayendo desde el campo es de toda la vida porque el cierre está roto. Es algo que llevamos también un tiempo reclamando pero también era algo puede ser compresible. Pero cuando lo que caen son discos de hierro, la cosa se pone más grave porque insisto como te caiga en la cabeza hay una desgracia».

Cuando rompió la primera vez la chapa de uralita de la casa afectada –hace un mes–, la familia hizo una entrada en registro del Concello conforme lo que había pasado. En aquella ocasión, se envió a un albañil que tapó el agujero provocado por el disco. Ahora, la familia está a la espera de que vuelvan para colocar la chapa de uralita que falta en la techumbre.

Suspensión

Precisamente al cierre de esta edición, el concejal Avelino Souto y José Luis Donsión habían mantenido una reunión para poder solucionar de una vez por todas el problema que acucia a la familia Castro Fernández. El nieto del clan desvela que el edil «me comentó que esta semana se van a suspender todas las actividades deportivas en el recinto». Sin embargo, Donsión recuerda que aunque durante la próxima semana sus abuelos y su madre podrán vivir tranquilos en su propiedad lindante con el Cortizo, «cuando llegue septiembre volveremos a estar en la misma porque los chavales regresarán a los entrenamientos». De momento, el contencioso está solucionado en parte. Cuando llegue el otoño la familia afectada espera que de una vez por todas el Concello coloque un cierre eficiente para poder acabar con los sustos provocados por los lanzamientos.