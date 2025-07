«Pasei de ver ao lendario Mago Tom a actuar na meca da maxia en Hollywood»

É a primeira vez que actúa en Lalín?

Non, xa actuei varias veces pola zona. Non sabería dicirche cando, pero non é a primeira vez.

Como foi o espectáculo onte de Lalín?

O show que fixen en Lalín foi unha performance de rúa, familiar, que o podería desfrutar tanto un neno coma un adulto. Un espectáculo de humor e misterio, pero coma en todos os meus shows, sempre procurando que á xente lle estoupe a cabeza. Que se vaian a durmir rumiando nos trucos de maxia. E sempre intento que todo non vaia todo nun só rexistro, porque se é todo humor ou comedia, é moi aburrido. Ten que ser coma unha película, con trucos que che poñan tenso, xogos que fagan que o público diga «ah, que grima, como fai iso?» e outros no que se podan rir libremente.

Por que apostar pola maxia? De onde nace o desexo de dedicarse a esta profesión?

Todo comezou o día que fun a un show de maxia, ao lendario Mago Tom, un clásico aquí en Galicia. Debeu de ser no 2006, cando eu tiña sobre once anos, e quedei fascinado. Non coñecía esta arte escénica e quería aprender máis do tema. Comecei a investigar, a ler libros a coñecer algún mago, que me levara polo bo camiño. E aquí estamos agora, viaxando por todo o mundo.

Como describiría o seu tipo de maxia?

Hai moitas disciplinas e estilos distintos. Xusto agora foi o campionato mundial en Italia, hai dúas semanas, e cheguei fai dous días. Cando me presento a concursos, fágoo na categoría de salón, parlow en inglés. Sería unha mestura entre a maxia de cerca e a de escenario, un termino medio, como o stand up para monologuistas. Traballo para un formato de entre 20 e 100 persoas. Esta sería a miña maxia favorita.

Cal diría que foi a súa performance favorita?

Pois dende que traballo nisto, a verdade é que é un ranking complicado. Fai pouco estiven en Bulgaria traballando, nun teatro soviético para 3.000 persoas. Impresionoume bastante, porque é unha arquitectura moi distinta, e a produción era brutal. Pero non por grande significa que fora mellor, teño actuado en sitios fermosos pequenos e recordoos con igual cariño. Seguramente o meu sitio favorito foi o Magic Castle de Hollywood de Los Angeles, literalmente unha mansión feita castelo. É a meca da maxia, o lugar co que soñan todos os nenos que comezan nesta disciplina. E por alí pasaron os máis grandes de toda a historia.

Como ve o mundo da maxia en Galicia no presente?

Moi ben, está no seu millor momento. A maxia é moi antiga, e como todo, a súa popularidade vai por épocas. Din que os primeiros xogos de maxia puidéronse atopar en Exipto, polo que é unha disciplina moi antiga.Pasou por moitas épocas, antes na rúa o mago non desenvolvía un arte escénica, era un estafador. Pero xa no presente, en Galicia, a maxia está moi ben: contamos con festivais da nosa disciplina e hai magos emerxentes con moi bo nivel. Sen ir máis lonxe, eu vivo nun chalet con outros dous magos que tamén viaxan por todo o mundo. A xente nova que queira ser mago, conta con bastantes referentes.