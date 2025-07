Con-ciencia

Hai veces, moitas máis posiblemente das que nos gustaría, que sae a actuar coma nunha película unha actriz de papel secundario, a conciencia. Non a chamas ti, aparece soa co seu trisco de guión, obnubilando calquera papel principal, anegando todo, sen que desa inundación quede ninguén a salvo. Non temos máis conciencia uns ca outros, trátase simplemente dun exercicio de uso que se ten que educar, coma quen sae correr ou andar en bici. Se non a traballas é coma os bíceps ou os xemelgos, o día que fas algo adoécenche e despois veñen as maniotas. Hai que exercitala.

De estar ben adestrada non a tes que chamar, aparece cando nin sequera a ti che ven ben. Non te deixa revolverte sen estar presente no filme, non hai obxectivo de cámara que non a colla, nin escena que lle escape. Aí xa non podes facer se non actuar ao seu favor, sempre gaña, ou sempre debera gañar, a vitoria depende do fornecida que estea. Eu xa non pelexo con ela por sacala de plano, sei que vai canda min, diario, adiante, atrás, arriba e abaixo. Ás veces parece que saíu do meu ser, ten unha endemoñada vida propia que me desordena a miña a pesar de ser da miña propiedade, é coma un “eu” externo que anda a remexer en todo canto fago, fiscalizándo coma se fose un xuíz, ou peor. Nunca cala e, se lle tapas a boca por non escoitar a súa opinión, que pode que nalgún caso preferiras continuar sen ela, vai convencendo ao resto dos órganos de que o que fas non está ben, de que se podía tal cousa, de que se debería tal outra e, con máis ou menos tempo, dalle a volta a todos contra ti.

No novelo este que nos queren facer tragar, coma se fosemos pobres patos de foie, veñen co conto de que o que manda é o corazón...que é a razón… e que normalmente estes funcionan con intereses contrapostos. Nada diso, tarabeladas, quen manda é a conciencia. Pode ser unha deportista de elite na categoría das conciencias ou, pola contra, unha nugallá á que lle amargue mover un dedo, niso reside a diferencia. Mentres tanto o corazón bombea sangue cos latexos e a razón trata de nos manter vivos do xeito máis intelixente posible, aínda que ás veces non se note, queiramos ou non.