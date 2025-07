Asociacións de Lalín e Cerdedo editarán obras a galego normativo

A Asociación Cultural Entroido de Augasantas de Cerdedo-Cotobade e Amigos do Museo Casa do Patrón Asociación Etnográfica de Codeseda, Lalín, son dúas das entidades sen ánimo de lucro seleccionadas para editar obras en galego pola Deputación de Pontevedra. Durante a xunta de goberno, aprobaron destinar a este proxecto 100.000 euros, 10.000 máis que en 2024, para que 24 asociacións puideran realizar esta labor de conservación do patrimonio cultural.

O presidente provincial, Luis López, subliñou que as entidades pertencen a 14 concellos da provincia e beneficiaranse de recursos que oscilan entre os 800 e os 8.000 euros para a edición de materiais relacionados coa propia provincia. «Avanzamos no fomento da nosa lingua e no noso compromiso coa difusión e conservación do noso rico e amplo legado histórico e patrimonio cultural», explicou López. Os recursos serán editados en obras en papel, audiovisuais, mixtas e noutros formatos, todo en galego normativo.