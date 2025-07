Pichel responde a Rueda: «Hay que distinguir entre lo legal y lo decente»

Por su parte, el Partido Popular de Pontevedra critica con dureza la comparecencia del pasado lunes de los dirigentes socialistas David Regades y Carmela Silva, a quienes acusa de recurrir «a la mentira, la prepotencia y el insulto» para ocultar lo que califican como una «decadencia electoral y social» del PSOE en la provincia. Para los populares, los ataques socialistas son una reacción frente a «una Diputación que, ahora sí, gobierna para todos».La secretaria general del PP provincial, Luisa Piñeiro, tildó de «surrealistas» las declaraciones del PSOE y se mostró irónica ante las acusaciones de irregularidades en la Deputación de Pontevedra. Según dijo, «es muy posible que, para Carmela Silva, la actual gestión le parezca irregular, ya que atiende y recibe a todos los alcaldes, cosa de la que ella no puede presumir porque a mí, como alcaldesa de Moraña, me tuvo vetada durante cinco años».También denunció que durante los gobiernos socialistas se abandonó a colectivos y asociaciones, y recordó el polémico caso de la cuñada de Silva, contratada para un puesto en el que no trabajó. «Las irregularidades que están pendientes de aclaración versan sobre la identidad de la persona que dio la orden de contratar a la cuñada de Carmela Silva para un puesto por el que cobró sin acudir al mismo», explicó. Ironizó además con que ese modelo de contratación «debió de ser exitoso», citando casos similares en el Adif y en otras diputaciones gobernadas por el PSOE.Sobre las críticas socialistas al presidente de la Diputación, Luis López, Piñeiro lamentó el «ejercicio de prepotencia y supremacismo totalmente censurable» y acusó al PSOE de caer en la contradicción, especialmente al señalar el caso de Rodeiro. En su respuesta, recordó que «del mismo modo llegó César Poza a la alcaldía de Vilaboa o Blas García a la de Ames».«El PSOE es un partido que miente directamente sobre lo que hacen los demás partidos y critica lo que ellos mismos practican. Están totalmente desorientados e instalados en una falacia constante», aseguró, acusándoles de proclamarse en redes como el partido más votado pese a haber perdido las cuatro últimas elecciones entre 2023 y 2024.En este sentido, la secretaria general del PP provincial defendió además la moción de censura presentada por la rama local del partido en Forcarei. A su juicio, es «imprescindible para recuperar la gobernabilidad y la atención a los vecinos tras seis años de parálisis y sectarismo» y «se ajusta perfectamente a la legalidad».Frente a las acusaciones del PSOE, Piñeiro subrayó que Verónica Pichel «no fue alcaldesa por voluntad popular», ya que el PP ganó las elecciones con más del 48% de los votos, y accedió al cargo gracias al apoyo «irresponsable» del BNG, que más tarde abandonó el gobierno local.En cuanto al anuncio de que Carmela Silva y David Regades acudirán al pleno de la moción, ironizó que así «podrán comprobar cómo está Forcarei, que debe de hacer tiempo que no lo visitan», y los acusó de vivir de espaldas a la realidad del municipio.Finalmente, criticó la «ley del embudo» con la que, según ella, actúa el PSOE, y cargó contra la «hipocresía» de Regades por decir que «no todo vale» mientras su partido «negocia autoamnistías y entrega el Gobierno a los independentistas».