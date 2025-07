Merza pousa as baquetas

A parroquia de Merza converteuse un ano máis no centro neurálxico da percusión contemporánea coa celebración do festival internacional e do curso de verán, que chega ao seu vixésimo aniversario consolidado como referente da formación especializada a nivel galego, estatal e europeo.

Ao longo dunha semana, estudantes chegados de diferentes puntos de España e do estranxeiro tiveron a oportunidade de convivir, ensaiar e formarse xunto a recoñecidos mestres internacionais da percusión, nun ambiente próximo, esixente e cheo de entusiasmo. A dirección foi de Fran Troncoso, Vicent Zaragoza, Noé Rodrigo e Juan Collazo. A programación combinou clases individuais, música de cámara, repertorio orquestral e actividades colectivas abertas ao público.

Durante dúas décadas, Merza Percusión converteuse nun exemplo de como unha iniciativa cultural arraigada no rural pode acadar proxección internacional, formar novas xeracións de músicos e consolidar unha comunidade artística sólida, diversa e apaixonada. «Naceu como resposta á nosa inquietude como percusionistas nun tempo no que a formación en España era escasa. Vimos que, fóra das nosas fronteiras, o mundo da percusión estaba a bulir, e decidimos traelo ata aquí», explica Juan Collazo, director do proxecto. Comezaron convidando marimbistas de Boston, percusionistas de Holanda ou músicos africanos de Senegal. Daquela semente naceu tamén Odaiko Percusión, que «quixo falar noutra linguaxe e emocionar», apunta. «E con esa enerxía fomos mantendo o curso, consolidando un festival e, agora, catro cursos e un festival con dúas premisas: o rural como fonte de progreso e a amizade como motor altruísta que fai posible este soño», engade Collazo. Recoñece o apoio de institucións como a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vila de Cruces, pero pon en valor «a axuda incondicional da familia, dos compañeiros de Odaiko e do colectivo de xente que se suma cada ano con entusiasmo». Tamén agradece «ao pobo de Agolada, clave na permanencia do festival» e compromete que, «se esa enerxía continúa, Merza Percusión seguirá outros vinte anos máis».