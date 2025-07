La clausura del curso de verano de la UNED de Lalín destaca su dinamismo

El edificio multiusos Manuel Rivero de Lalín acogió ayer la clausura del curso de verano de la UNED sobre el valor de la monarquía parlamentaria en los tiempos que corren. El magistrado Manuel Aragón fue el encargado de cerrar el turno de intervenciones con una conferencia muy ponderada sobre el tema nuclear del seminario. El evento contó con la presencia del catedrático Carlos Vidal, el coordinador del Aula de la UNED de Lalín, José Antonio Rodríguez, la concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, y el alcalde José Crespo, que asistieron al cierre de tres jornadas dedicadas al papel de la Corona en la democracia española.

Carlos Vidal fue el primero en tomar la palabra para indicar que «Hemos sacado de aquí muchas ideas y por eso yo quiero agradecer la gran calidad de las ponencias y de las intervenciones. Aunque algunas personas siempre digan que no son juristas y se van a expresar de un modo diferente, aquí estamos para que todo el mundo pueda expresarse y pueda hacer sus preguntas. Yo creo que las intervenciones fueron más numerosas y de más calidad de lo que suele ser habitual en estos cursos. Se agradece mucho porque da dinamicidad y uno no se aburre. No me siento capacitado para hacer unas conclusiones plenas de todo el curso porque hubo muchísimas cuestiones», concluyó.

Por su parte, José Antonio Rodríguez se mostró muy satisfecho por los derroteros por los que transitó el seminario estival y aprovechó su intervención para «agradecer a todos los relatores porque si algo se demostró en este curso fue la cercanía de todas las ponencias y eso fomentó sobre todo la participación porque a veces cuando se trabaja con temas tan controvertidos y difíciles, parece que la adjudicatura marca una distancia. Y vosotros fuisteis capaces de acercarnos y de poder intervenir. Nos quedamos con la tranquilidad y la serenidad que el profesor Manuel Aragón nos transmitió en la última conferencia».

El máximo responsable del Aula Universitaria en Lalín también agradeció la participación de lo que denominó como «la base de la UNED, nuestro alumnado presencial desde toda la geografía española, cuando a veces tenemos miedo que lo online sustituya a lo presencial en este tipo de actividades porque está claro que se pueden complementar».

«La base del curso fueron las opiniones diferentes, el respeto y el diálogo, que son el fundamento de la democracia», destacó José Antonio Rodríguez».

El último en tomar la palabra fue el regidor lalinense, que no ocultó su agrado por cómo transcurrieron las tres jornadas del seminario en la capital dezana. José Crespo afirmó que «si la UNED no hubiera elegido esta temática, no estaríais los que estáis aquí. Para mi es un motivo de satisfacción que el curso haya tenido un impacto mediático importante y, sobre todo, hablando de un tema que pienso que es más trascendente de lo que la gente piensa».