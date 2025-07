La Xunta sigue sin decretar las tres parcelarias de Agolada

Ariadna Fernández González, parlamentaria lalinense del BNG, indica que las tres zonas de reestructuración parcelaria propuestas en Agolada «podrían estar decretadas a principios de año según lo que marca la ley, pero mientras no se decreten no hay límite de tiempo para los trabajos», por eso la Xunta «sigue alargando todo lo que puede el proceso, acogiéndose a que no existe plazo legal» para emitir esos decretos.

Tanto A Baíña-Berredo-Órrea como Agra-O Sexo-Val de Sangorza y Basadre-Eidián-Ramil iniciaron sus trámites hace un par de décadas. En todo este tiempo, superaron el proceso de evaluación del cumplimiento de los objetivos generales así como el de estudio previo de inicio, «pero desde octubre nada se avanzó en estos proyectos», señala la también concejala lalinense. Ariadna Fernández añade que la respuesta de la Xunta a las iniciativas que presenta el Bloque en el Parlamento «es clara, indicando que todos los trámites previos al decreto de utilidad pública de estas parcelarias están realizados favorablemente, pero continúan atrasando ese decreto», que permitiría especificar los plazos para que se conviertan en una realidad.

Pérdida de explotaciones

Fernández teme que, con estos retrasos continuados, cuando las reestructuraciones parcelarias queden ejecutadas «no quedarán explotaciones en la zona, como ha pasado en otras localizaciones», por el cese de actividad. «Después la excusa será que los datos de UGM inscritas en los registros oficiales son bajos, como pasa en el caso de Brocos y Sesto», que se quedaron fuera de una reordenación de fincas. La parlamentaria insiste en que la agilidad de estos procesos es clave para que se mantengan proyectos en el rural o se instalen nuevas iniciativas y así frenar el abandono que padecen los municipios pequeños.