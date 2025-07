El vehículo eléctrico evolunciona en autonomía, pero falta infraestructura

Con la llegada del verano y el periodo vacacional, muchos conductores planifican viajes largos en coche, y en ese contexto la elección del vehículo es fundamental. Para quienes optan por vehículos eléctricos (VE), la autonomía y la disponibilidad de puntos de carga se convierten en factores decisivos. Aunque la movilidad eléctrica ha avanzado considerablemente en los últimos años, ¿son realmente viables los coches eléctricos para recorrer largas distancias durante las vacaciones?

Para responder a esta pregunta, conversamos con Juan Vicente, vecino de Silleda y usuario de vehículos eléctricos desde hace ocho años, quien nos cuenta su experiencia y evolución en el mundo eléctrico.

«El primer coche eléctrico que tuve fue hace ocho años, un Nissan, que lo compramos para realizar pocos kilómetros, por superficie urbana. Estábamos esperando que con los años se aumentase la autonomía y así fue», explica Vicente. Su transición hacia vehículos más avanzados refleja la evolución del sector: «A los tres años nos compramos un Tesla de segunda mano. Tenía más autonomía pero la carga era muy lenta. Yo tengo que cargar en casa ya que en Silleda y Lalín hay muy pocos puntos».

El salto cualitativo en autonomía y tecnología fue palpable con la compra de un BMW i3, un modelo compacto con 340 kilómetros de autonomía: «Ya podías ver la gran diferencia respecto a los primeros modelos que tuvimos». Y recientemente, Juan Vicente adquirió un Volkswagen eléctrico que le permite realizar viajes largos sin apenas necesidad de recargar: «Por ejemplo, hace poco fui hasta Madrid en él y solo tuvo que parar una hora en Medina del Campo. Estamos hablando de más de 600 kilómetros de autonomía».

A pesar de la mejora en autonomía, la infraestructura de recarga sigue siendo un problema, especialmente en zonas rurales o pequeñas localidades como las de Deza y Tabeirós-Montes. Vicente destaca: «Es un handicap, en Silleda no hay, quitando el de la gasolinera Galp en la autopista. Si no tienes que acercarte a Lalín, y la verdad este es el gran problema de los eléctricos, la falta de infraestructura de carga». En ciudades más grandes como Vigo o A Coruña, esta situación mejora, pero «aquí es muy difícil. De hecho, en los mapas digitales, a veces aparecen puntos y cuando llegas te das cuenta que no están activados».

Otro factor clave para los usuarios es el ahorro económico. Vicente afirma con rotundidad: «Cualquier persona que diga que apenas se nota el ahorro está desinformado o mintiendo. Dependiendo del plan que tengas en casa, puede salirte una carga por 5 euros, como es mi caso». Aclara que en las estaciones de servicio la carga rápida tiene un coste más elevado, pero sigue siendo rentable: «Mi batería es de 77 kilovatios y el kilovatio está a unos 0,60 céntimos, lo que te da una batería por 38 euros, que te permite recorrer 600 kilómetros». La comparación con vehículos de motor tradicional es clara para él: «En el trabajo tenemos coches de combustión y para mí la diferencia es evidente”.

El tiempo de carga, tradicionalmente una desventaja para los eléctricos, también ha mejorado. Vicente explica que en una hora se pueden ganar aproximadamente 50 kilómetros de autonomía.

En definitiva, la experiencia de Juan Vicente refleja los grandes avances en autonomía y tecnología, que hacen que los coches eléctricos sean cada vez más viables. No obstante, la falta de infraestructura de carga en ciertas zonas sigue siendo el principal reto.