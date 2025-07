Ponte Ledesma vuelve a recrear el 3 de agosto la batalla contra el ejército francés

Ponte Ledesma, el puente medieval que cruza el Ulla para unir los municipios de Vila de Cruces y Boqueixón, vuelve a acoger la recreación de la batalla del 9 de marzo de 1809 que libró contra el ejército francés una hueste de paisanos comandada por los hermanos Benito y Gregorio Martínez. La contienda será narrada, una vez más, por el historiador y guía turístico Suso Martínez. Será el 3 de agosto a las 20.00 horas.

Los vecinos de las dos orillas del río llevan siete años rememorando esta batalla, y animan a quien esté interesado en participar a disfrazarse o bien de labriegos o bien de soldados al servicio de Napoleón. En esta ocasión, la asociación de Héroes de Casal de Eirigo, que representa a las tropas galas y que escenifica su batalla en Valga, no podrá acudir a Ponte Ledesma, pero cede los uniformes a quien desee portarlos. La recreación no se realiza en el hermoso puente de nueve arcos, sino en el Campo do Río, para permitir una mayor afluencia de público. Pero el año pasado el viaducto sí acogió un desfile del contingente de labriegos y una actuación de Manoele de Felisa. Daniel Lindh, muy vinculado también a la zona desde que se realiza esta exhibición, fue el responsable de dirigir las tropas napoleónicas.