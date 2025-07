La difícil misión de conciliar en el agro: «Mis últimas vacaciones fueron en la mili»

José Manuel Mouriz lleva desde 2008 ocupándose del servicio de sustitución ganadera que ofrece O Rodo a sus socios. Aunque conocía bien Rodeiro, al nacer aquí, procedía de un trabajo muy diferente, en el puerto de Vigo durante 14 años. Fue José Vence quien puso en marcha esta prestación para cubrir las vacaciones, incidentes laborales o compromisos de las ganaderías locales. Comenzó con un par de personas y ahora solo queda Mouriz, que se encarga de los robots de ordeño y de repartir la comida del carro mezclador entre los animales «entre tres y siete días. La mayoría de las explotaciones que requieren mis servicios lo hacen año tras año. Este fin de semana, por ejemplo, atenderé una granja a la que igual acudo 20 días por ejercicio, porque su titular tiene que acudir a bodas, bautizos, desconectar en vacaciones o irse algunos días de caza». Mouriz se encarga, ya desde 2005, de manejar la maquinaria de O Rodo.

Parece fácil que un ganadero pueda conciliar e irse de vacaciones un par de semanas. Pues no lo es. En Deza hay 1.784 explotaciones de ganado bovino, solo superadas a nivel gallego por las 2.439 de Terra Cha, y sin embargo solo otra cooperativa, Cobideza, dispone de una cobertura similar a la de O Rodo. En Cobideza se elabora un calendario previo, con dos tandas –de marzo a agosto y de septiembre a febrero– en la que sus socios de Silleda y Cruces indican qué jornadas van a precisar de esa sustitución. Esto permite que la mujer que presta el servicio pueda organizarse y saber qué días tiene libres aunque, como en el caso del rodeirense, siempre puede surgir una emergencia por enfermedad.

Más de 150 euros por día

El presidente de Cobideza, Jesús Manteiga, recalca que la sustitución «se limita a las tareas que haría el titular de la granja un domingo. No sirve, por ejemplo, para que esa persona vaya a desbrozar silvas a una finca». Los socios interesados deben solicitar esta prestación al menos siete días por año. Cobideza puso en marcha la sustitución ganadera en 2006, pero fue en 2008 cuando «empezamos en serio», empleando ya ese calendario de turnos. Fue también en ese año cuando arrancó la prestación en Xuncoga, la única cooperativa de segundo grado en Deza. Y funcionó durante una década, incluso con una ayuda del Concello de Lalín para costear los gastos a los ganaderos del municipio que se acogían a este servicio. Ahora, desde la Concellería de Concentracións Parcelarias e Agricultura, Marcos Mariño intenta recuperar esta asistencia también desde Xuncoga para poder llegar así a cooperativas más pequeñas. La previsión es que vuelva a estar en marcha en 2026. El propio Mariño, ante la falta de una persona que se encargase de su granja durante el pasado fin de semana mientras él actuaba con la Banda de Vilatuxe en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, tuvo que recurrir a una empresa con sede en Santiago. «Yo estuve fuera cuatro días y no hubo ningún problema en la explotación», afirma.

El único revés que puede darse al contratar a empresas de fuera es el económico: suelen cobrar entre 150 y 160 euros por día, indica el presidente de O Rodo, Jesús Montes. Esa cuantía cubre el transporte y la mano de obra, que en el caso del convenio entre Lalín y Xuncoga con personal propio, en su momento, reducía mucho la cuantía «y no le suponía un gran esfuerzo a las arcas municipales» remarca Jesús Manteiga, que insiste en que de ponerse de nuevo en marcha la iniciativa, tendría que ser con un almanaque, «porque una persona no puede estar esperando a ver si la llaman para trabajar».

Problemas para ensilar

Por esa aparente falta de demanda o de compromiso por parte de los ganaderos, Aira no despliega personal de sustitución en Silleda, pero sí lo tiene, incluso antes de convertirse en el gigante que es ahora, en Pol o en Lugo, donde las explotaciones recurren a una persona que asuma su trabajo no solo en verano, sino en distintos días a lo largo del año. Queda una opción más al margen del servicio de cooperativas o de empresas: recurrir a personas autónomas. Pero puede existir el riesgo de que esos trabajadores deseen cobrar en B, o sufran un accidente laboral dentro de la granja que no les cubre su seguro. Así que a otros ganaderos, como Manuel Pichel, no les queda otra que renunciar a las vacaciones y fiestas de guardar. El presidente de Campodeza, años atrás, acudió a una manifestación en Lalín. «y el director de un banco me preguntó cuándo había sido la última vez que cogió vacaciones. Le contesté que cuando fui a la mili», relata, entre risas. Más cerca en el tiempo, esta familia también tuvo que echar mano de una empresa foránea mientras celebraba el bautizo de la más pequeña de la casa, «porque el padrino es el que se encarga de las labores de ordeño».

Y si falta relevo generacional en el campo, imagínense a la hora de buscar personas que quieran realizar sustituciones. Pichel cuenta que «uno de los problemas que tenemos es a la hora de ensilar. Nos mandaron una persona por la mañana, y por la tarde ya no apareció, y ni se lo comunicó a su jefe».

La iniciativa de la Xunta durante la pandemia

El grueso de los trabajos en la agroganadería se concentra en primavera y verano, por eso las empresas que ofrecen sustitución también disponen de personas para, por ejemplo, cortar leña en invierno. Así garantizan trabajo a estos operarios durante todo el año. Desde la administración, la única iniciativa que puso en marcha la Xunta fue en octubre de 2020 debido al coronavirus. Fue durante un año, a través de Seaga y sin coste para los solicitantes. Esta empresa pública envió cuadrillas de dos personas (un maquinista y un peón) a las explotaciones ganaderas y empresas del campo cuyos titulares y encargados tenían que guardar cuarentena por el COVID. Los operarios se encargaban de ordeñar y alimentar los animales así como de gestionar productos perecederos.