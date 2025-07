El camino celta del fútbol gaélico

Daniel Santalla, Santi Rodríguez, Adrián Rey y Dani García en el equipo masculino y Laura Nercellas en el femenino participaron en la exitosa gira de la selección gallega de fútbol gaélico por Irlanda. Todos ellos tuvieron una presencia muy destacada en los partidos disputados en este viaje preparatorio para los GAA World Games del próximo año. Fueron titulares y disputaron la mayor parte de los minutos. Mención especial, como siempre, para Santi Rodríguez, que tras casi un año de baja por lesión, volvió a demostrar su extraordinario nivel, liderando el ataque gallego y siendo el máximo goleador. Los equipos regresan con un gran sabor de boca de Dublín tras competir a un alto nivel contra clubes irlandeses en un campo reglamentario de 15 contra 15 jugadores. La competición fue de menos a más y terminó con dos victorias y una derrota para ambos equipos.

El primer partido contra St. Brigids GAA fue de claro dominio gallego, con victoria por 0-8 (8) vs 3-12 (21) para los hombres y 1-8 (11) vs 7-15 (36) para las mujeres. El nivel subió en el segundo partido contra St. Patrick’s Donabate GAA Club aunque los gallegos también ganaron por 20 a 10 en hombres y 20 a 12 en mujeres. El plato fuerte se esperaba la mañana del sábado, con partidos ya al máximo nivel donde las selecciones compitieron y lo dieron la cara, pero no pudieron con los dublineses que convocaron a jugadores de categorías importantes conocedores del buen nivel de los gallegos por partidos anteriores. Así, los chicos cayeron por 20 a 34 contra St. Sylvesters GAA y las chicas por 8 a 23 en su partido frente a Kilmacud Crokes.