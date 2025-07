«Felipe VI se ha ganado legitimidad de actuación»

Alfonso Cuenca Mirando, letrado de las Cortes Generales y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas (Icade), disertó este martes en Lalín sobre el papel del rey en la investidura del presidente de Gobierno.

—¿Cómo debe de ser el rol del rey en la investidura del presidente de Gobierno dentro de una monarquía parlamentaria?

Formalmente, realizar la propuesta de candidato a presidente de Gobierno, en el caso de España, al Congreso de los Diputados, que es el que adopta la decisión de otorgar la confianza a ese candidato. El rey tiene un papel relevante en dos fases: En primer lugar, al realizar las consultas con los distintos representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria para poder tener todos los elementos necesarios para vislumbrar que candidato podría obtener los mayores apoyos en la Cámara Baja y, posteriormente, cuando el Parlamento ha otorgado la confianza a un candidato, nombrarlo formalmente.

—Dependerá mucho de las mayorías con las que se encuentre.

Desde luego. En los supuestos en los que hay una mayoría clara, como sucedió en España hasta el año 2015, el margen de actuación del rey era prácticamente nulo. Pensemos que cuando Felipe González y el PSOE obtienen 202 escaños en las elecciones generales de 1982 estaba muy claro que partido tenía la mayoría en la Cámara y que líder de dicho partido iba a ser propuesto por el Rey. Cuando las mayorías ya no son tan claras pues el papel del monarca se acrecienta.

—¿Tiene el rey el deber de proponer al candidato más votado?

Eso es una cuestión muy discutida. En la actuación, hay que señalar, de Felipe VI desde el año 2016, debe ser descrita como lisa y llanamente impecable en términos constitucionales. Y ha venido a responder a lo que la doctrina constitucionalista había señalado no solamente en nuestro país, sino por ejemplo en el Reino Unido. En principio, el rey propondría al candidato de la fuerza que contara con más escaños en la Cámara salvo que de las consultas que realice quedase claro, de una manera muy clara, y prácticamente irrefutable, que existe otro candidato, normalmente de la segunda fuerza política en el Parlamento, que regule los apoyos para obtener la confianza de la Cámara. En ese caso, propondría al segundo, pero en principio habría de proponer al candidato con mayor número de escaños obtenidos.

—¿Hasta dónde se puede el monarca inmiscuir cuando no está clara ninguna opción?

A ver, inmiscuirse desde luego que no en una monarquía parlamentaria porque en esos casos son las fuerzas políticas las que deben desplegar toda la actividad posible para alcanzar pactos. Por supuesto, puede realizar cuantas consultas y número de consultas estime pertinentes, lo cual en principio podría facilitar el pacto. Lo que sí es cierto es que hay en otro tipo de supuestos en donde el papel del rey sí podría ser todavía más relevante. Son supuestos que podríamos denominar patológicos porque no son ordinarios. Por ejemplo, la dimisión del presidente en activo cuando no existiera un número dos de la fuerza política mayoritaria en el Congreso o el supuesto de fallecimiento del presidente del Gobierno igualmente. Son supuestos ya excepcionales y en esos casos el papel del monarca puede cobrar mayor relevancia.

—¿La monarquía española goza de buena salud hoy en día?

Yo creo que sí. Se ha producido una abdicación en el 2014 que planteaba incluso algún tipo de incertidumbre desde el punto de vista jurídico que fue resulta creo que muy eficazmente. Y el nuevo Rey se ha ganado lo que en términos constitucionalistas denominamos legitimidad de actuación.

La formación y la función del heredero en la monarquía actual en la jornada de clausura

La segunda jornada del curso estival de la Uned en Lalín también abordó, ayer, la conveniencia o no de que una ley orgánica regule a la Corona. Luis María Díez-Picazo, magistrado de la salta tercera del Tribuna Supremo y catedrático de Derecho Constitucional fue el en cargado de realizar una ponencia a cuyo término tuvo un prolongado debate entre los presentes.

Ya por la tarde, la mesa redonda relativa a la responsabilidad del rey y el papel de sus consejeros privados mantuvo viva durante unas dos horas una mesa redonda compuesta por Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la Uned, Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, y Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

La jornada concluyó con la conferencia de la catedrática de la Universidad de Sevilla, Ana Carmona, sobre la monarquía como factor de estabilización del sistema político.

Hoy llega a su fin el seminario con la intervención, de 9.00 a 11.00 horas, de Piedad García-Escudero, letrada de las Cortes Generales, sobre la formación y función del heredero en la monarquía contemporánea.

Entre las 11.00 y las 13.00 horas, la última conferencia del curso correrá a cargo de Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y académico, y que disertará sobre el papel de la monarquía «en tiempos de turbanza democrática». Al término de esta intervención, el catedrático de Derecho Constitucional de la Uned, Carlos Vidal, expondrá las habituales conclusiones de este tipo de actividades.

El alto nivel de los ponentes participantes fue subrayado también ayer por parte del coordinador del Aula Universitaria de la Uned en Lalín, José Antonio Rodríguez.