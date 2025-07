«A banda tiña un aire de alegría que conseguiu infectar a público e xurado»

A Banda de Música de Vilatuxe levouse o primeiro premio da sección primeira no Certamen Inernacional de Bandas de Música Ciutat de Valéncia. Xa era a segunda vez que competían neste certame, mais era a primeira que o facían nesta sección do concurso. Obtiveron unha puntación de 344,5 puntos, quedando só por a menos de dez puntos da mención de honor. Foron 108 os músicos formaban a agrupación, baixo a dirección do Víctor Vilariño Salgado.

—Como foi a experiencia de viaxar a Valencia e poder competir nun certame desta envergadura?

Moi ben, era un pouquiño o que buscabamos dende que decidimos competir. Que a banda vivira unha experiencia como esta, participando xunto con bandas grandes xa de máis de cen músicos e tocar nun concerto bastante grande. Para nos foi moi importante preparar dende o comezo a todos os integrantes para que traballaran coma un colectivo e tamén que comprenderan que o xurado simplemente da a súa opinión, e que se cadra, o día seguinte poderían ter outra moi distinta. Queríamos que non se atribuíran un valor en relación co resultado que obtiveramos.

—Satisfeitos coa actuación?

A xente estaba moi animada e alegre mentres tocábamos, polo que foi moi boa experiencia. A verdade é que tiña algo de medo de que os músicos se achicaran nun escenario tan impoñente, xa que a maioría son moi novos, menos de media banda non chega aos dezaoito ano. Pero non, dende o primeiro momento a agrupación tiña un aire de alegría que creo que infectou tanto ao público coma o xurado.

—E non estiveron nerviosos o día da competición?

Tiñamos moito que facer. O noso turno era na quenda da mañá. Estivemos dúas horas antes do concerto para preparar os instrumentos, afinar e facer todo previo ao gran momento.

—Pero agora o importante, como foi escoitar que recibirades o primeiro premio?

Foi toda unha alegría e un recoñecemento ao traballo ao que lle dedicamos moito tempo ao longo destes dous anos. E claro, a todos lles gusta recibir un recoñecemento así dun xurado cualificado.

—E a banda fíxose notar na entrega, celebrandoo triunfo cantando «Vilatuxe!».

Si, si, a verdade é que eramos bastante numeroso. E se son sincero, eu creo que a banda deu unha imaxe de ser bastante grande, alegre e ruidosa. Pero no bo sentido, somos unha agrupación che de xente nova con moitas ganas e ilusión.

—E agora estarán desfrutando do premio cunhas boas vacacións, non?

Agora só nos queda un día antes de volver a Galicia, pero dende a actuación do domingo xa festexamos a vitoria e fomos ao aqua park. Hoxe toca ir ao parque de atraccións Warner Bros. Pero sobre todo, agora o que máis ganas temos é de durmir e descansar un pouco. Porque foron uns días moi intensos antes da actuación, e de celebración despois. Así que creo que estamos todos bastante cansados, pero claro, son rapaces e é normal.

—E xa se propoñen outros obxectivos, certames ou competicións, para seguir colleitando vitorias?

En principio, imos desfrutar dun descanso ben gañado. Aínda nos quedan varias actuación ao longo do verán, e xusto acabamos de aterrar despois deste concurso, que foi moi duro en canto traballo. Despois do verán e de celebrar o triunfo, xa veremos cal é o noso próximo desafío ao que enfrontarnos como banda todos xuntos.