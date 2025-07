Los socialistas acusan al PP de «comprar y vender» la voluntad política en Forcarei

La moción de censura presentada en el Concello de Forcarei ha desatado una contundente respuesta del Partido Socialista. En una comparecencia conjunta celebrada este lunes, la presidenta del PSdeG-PSOE en la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, y el secretario general del partido en la provincia, David Regades, denunciaron lo que califican como «una ruptura grave del pacto antitransfuguismo» y «un atentado directo contra la voluntad popular expresada en las urnas». La alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, no participó en la rueda de prensa, pero ambos dirigentes confirmaron que ofrecerá declaraciones en los próximos días.

David Regades explicó que el PSOE ha presentado un escrito ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo por la situación generada en Forcarei. «Mandamos un escrito ante la comisión del pacto contra el transfuguismo porque creemos que se está rompiendo de forma grave», señaló. Recordó que en las elecciones municipales de 2023 el PSOE obtuvo cinco concejales, al igual que el PP, y uno el BNG. La moción impulsada por el PP se apoya en un concejal que se presentó en la lista socialista y que ahora ha roto con su grupo.

«El PSOE no tiene en ningún concello de la provincia de Pontevedra la alcaldía gracias a un tránsfuga. Y no vamos a utilizar esos medios», declaró Regades. «Conseguimos las alcaldías con pactos de gobierno con fuerzas progresistas y a través de las elecciones municipales. Es la forma lícita». Además, criticó la actitud del PP, que —según dijo— ha pasado de reprobar estas prácticas a apoyarlas: «Antes expulsaban al candidato que acogía a un tránsfuga. Aquí vemos todo lo contrario».

Regades insistió en que se respeten las reglas del pacto: «Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que le hubiese correspondido de permanecer en la lista de preferencia». Y advirtió: «El concejal que deja las listas socialistas para sumarse a una moción de censura no puede tener ningún cargo público ni en el concello, ni en la diputación ni en la Xunta. Yo espero que se cumpla esta condición».

Por su parte, Carmela Silva centró sus críticas en lo que definió como una operación de compra política. «En Forcarei están comprando voluntad. ¿A cambio de qué? Es lo primero que nos tienen que explicar», denunció. La socialista acusó directamente al PP de «compra venta de un independiente que fue en las listas del Partido Socialista de Forcarei», recordando que ese mismo concejal había criticado duramente al PP durante la campaña. «¿Qué ha cambiado? ¿Qué le han ofrecido?», se preguntó. «El PP sabe comprar, no sabe transformar».

Silva consideró que esta moción de censura no es un caso aislado, sino una estrategia orquestada desde la dirección del Partido Popular de Galicia. «Esta no es la moción de censura que se hace con tránsfugas. Detrás siempre estuvo el señor Rueda», aseguró. Y añadió: «El presidente de la Diputación es el hombre de paja de Rueda».

Ambos dirigentes anunciaron que el próximo 31 de julio estarán en Forcarei apoyando a Pichel.