San Miguel de Castro celebra a Festa do Bolo Preñado

A parroquia estradense de San Miguel de Castro celebra este fin de semana a terceira edición da súa festa do Bolo Preñado. Concretamente, a cita terá lugar o 25 de xullo no Coto de Castro. Primeiro realizarase unha andaita ata o punto e máis tarde, ás 14.30 horas, terá lugar o xantar popular, cun menu pechado composto por bolo preñado, xamón asado con patacas, sobremesa, café e chupitos, ademais de pan, auga e viño. Tamén haberá animación musical ao cargo da Charanga BB+, encargada de animar aos presentes ao remate do xantar. As inscripcións para a comida xa están pechadas,porén a andaina é libre.