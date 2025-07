Corenta anos de percusión nunha noite

Hoxe remata a vixésima edición do Merza Percusión e o Festival Internacional de Percusión facendo barullo cunha batucada street, o derradeiro concerto dos eventos.

Mais antes de rematar, tamén hai que lembrar as actuación que deixou este ano o festival, coma a de Marta Klimasara e Noè Rodrigo este pasado domingo, un concerto no que fixeron un percorrido polas pezas máis representativas dos últimos corenta anos do repertorio para percusión solista, combinando interpretativa e espírito colectivo. Comezou o concerto con Klimasara tocando varios movementos da obra para marimba sola Reflections on the nature of water, de Jacob Druckman. Noè Rodrigo continuou coa obra de Poio Vallejo, Tactus, para un set de multipercusión formado por congas e bongos coa axuda do profesorado do curso. En dúo, interpretaron Twilight para marimbas de Tobias Brostrom. Para finalizar, Klimasara tocou Rebonds de Iannis Xenakis para multipercusión para rematar o concerto.